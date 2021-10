Zaraženih i mrtvih zadnja četiri tjedna triput više nego lani

Kad se protekli tjedni od početka školske godine usporede s prošlogodišnjima usklađenima po danima, stanje epidemije u Hrvatskoj trenutačno je puno gore po nizu kriterija, ali trendovi su ipak ohrabrujući očigledno zahvaljujući cijepljenju odnosno povećanom imunitetu s obzirom i na broj onih koji su u međuvremenu preboljeli COVID-19. Jer, lani je u ovo vrijeme počeo eksponencijalni rast broja zaraženih zbog kojeg smo u tri mjeseca, od studenoga do siječnja, imali 4500 smrtnih ishoda. U četiri tjedna, od 20. rujna do nedjelje, imamo 35.930 novozaraženih, što je više nego triput više u slična četiri tjedna lani – 10.981.

Danas je aktivnih slučajeva zaraze bilo 9894, a lani 19. listopada 5070. Od protekle nedjelje četiri tjedna unazad umrlo je 396 osoba, a lani je u adekvatnom razdoblju 121 smrt povezana s COVID-om. Broj hospitaliziranih se u četiri tjedna povećao za 220, a lani za 274, s time da je lani 19. listopada u bolnicama bio 571 bolesnik s COVID-om, a danas ih je bilo 947, te na respiratoru lani 35, a jučer 128. Dok su danas u samoizolaciji bile 19.182 osobe, lani ih je bilo 21.329.

Izostao eksponencijalni rast

Broj zaraženih porastao je za 25 posto protekli tjedan u odnosu na četiri tjedna prije, a broj umrlih za 30 posto. Broj hospitaliziranih i na respiratoru varira vjerojatno i zbog utjecaja stečenog imuniteta, ali unatoč znatno većem broju umrlih, što sve skupa potvrđuje da je delta-varijanta virusa zaraznija i smrtonosnija, podaci o najtežim slučajevima ipak nisu u korelaciji s brojem zaraženih već usporenije rastu u usporedbi s trendovima prošle jeseni. K tomu i broj novozaraženih proteklih pet tjedana bilježi postupni pa i blagi porast, a ne eksponencijalni, što također valja pripisati povećanom kolektivnom imunitetu. Broj novozaraženih koji smo imali proteklih pet tjedana, lani je zabilježen tek u tjednu završno s 26. listopada i dva-tri tjedna kasnije to se odrazilo na broj umrlih kojih je sredinom studenoga bilo 30-ak do 40-ak dnevno. Sve do 5. listopada ove godine nismo imali ni jedan dan s više od 15 mrtvih, a od tada samo četiri dana s više od 20, i to s 22, 24 i 27 mrtvih, nakon dana s jednoznamenkastim brojem mrtvih, te jučer 21 smrtni slučaj nakon dana s 11 mrtvih. I ukupan broj hospitalizacija na aktualni broj zaraženih, s odmakom od dva tjedna lani je bio dvostruko veći, oko 1600.

Očigledno je cijepljenje onemogućilo eksponencijalno širenje virusa, a i manje je teških posljedica. Tako smo proteklih tjedana imali relativno stabilnih 8069, 7907, 8808, 9159 i 10.056 novozaraženih, dok se lani od 22. rujna broj zaraženih po tjednima kretao 1253, 1552 i onda je počeo eksponencijalni rast 2824, 5352 i 11.235 u tjednu do 26. listopada. Dani uoči 16. listopada lani dali su naslutiti da se virus pojačano širi, a onda je toga dana i statistički potvrđeno da je virus buknuo jer je prvi put broj zaraženih bio veći od tisuću, s naglim skokom njihova udjela među testiranima od 20 posto, a samo nekoliko dana prije toga taj udio nije prelazio 7 posto.

Kolektivni imunitet

Posljedica tog naglog širenja virusa bila je da su nam bolnice bile naglo opterećene, u desetak dana udvostručen je broj hospitaliziranih, prešavši brojku od tisuću pa sve do rekordnog 20. prosinca s 2976 pacijenata, dan prije s 306 oboljelih na respiratoru, a 16. prosinca imali smo najviše u jednom danu, 92 smrtna slučaja povezana s COVID-om. Kad bi se virus tako i sada širio, aktualni podaci bili bi dramatični jer bi dali naslutiti da nas čeka još veća katastrofa s obzirom na to da trenutačno imamo više nego triput više zaraženih. Međutim, imunitet stečen preboljenjem i/ili cijepljenjem 46 posto ukupnog stanovništva, očigledno usporava širenje virusa, ne dopuštajući mu eksponencijalni rast, a i broj teških oboljenja i smrtnih slučajeva ipak ne prati lanjske trendove.

Šteta što je protekli tjedan znatno pao interes za cijepljenje s obzirom na to da su prvom dozom cijepljena samo 18.683 građanina, dok ih je prethodna četiri tjedna cijepljeno oko 24.000 pa i 25.038 u tjednu na prijelazu u listopad. Loš trend je još izraženije nastavljen i ovaj tjedan, unatoč tome što uglavnom umiru necijepljeni. Isplati li se riskirati i biti među stotinama onih koji će idućih mjeseci umrijeti, a da su se cijepili smrt im vrlo vjerojatno ne bi prijetila.