Zaposlenik sveučilišta ozlijeđen u eksploziji dostavljenog paketa

Četrdesetpetogodišnji zaposlenik bostonskog sveučilišta Northeastern ozlijeđen je u utorak kada je dostavljeni paket eksplodirao dok je njime rukovao, rekla je policija.

Pronađen je još jedan paket koji je osiguran. Policija nije otkrila kako su paketi dostavljeni.

Ozlijeđena osoba prebačena je u bolnicu na liječenje, rekao je na konferenciji za novinare načelnik bostonske policije Felipe Colon.

"Pretragom je otkriven drugi sličan paket koji je naš pirotehnički tim naposljetku osigurao.Istraga je u tijeku", rekao je Colon.

Foto: NICHOLAS PFOSI/REUTERS Boston Police Department's Bomb Squad, Boston Emergency Management Services and other law enforcement agencies respond after a package delivered to Holmes Hall at Northeastern University exploded, in Boston, Massachusetts, U.S., September 13, 2022. REUTERS/Nicholas Pfosi Photo: NICHOLAS PFOSI/REUTERS

Večernja nastava otkazana je u šest zgrada, objavilo je osiguranje sveučilišta na Twitteru.

Osiguranja u drugim fakultetima na području Bostona, uključujući Harvard i Tehnološki institut Massachusetts, pozvala su ljude da budu oprezni i zamolila ih da prijave sve sumnjive pakete. Grad je bio potresen bombaškim napadom na Bostonskom maratonu 2013., kada su tri osobe ubijene, a više od 260 ranjeno je od naprave ručne izrade na godišnjoj utrci.

Godine 2015. porota je osudila Dzhokhara Tsarnaeva na smrt jer je sudjelovao u izvođenju napada zajedno sa starijim bratom Tamerlanom, koji je umro nekoliko dana nakon bombaških napada u pucnjavi s policijom.

Pucnjava je završila kada je Dzhokhar pregazio brata ukradenim automobilom dok je bježao.

Dan kasnije je uhvaćen.