Za što se Kina priprema? Ovo se nije dogodilo još od 70-ih godina prošlog stoljeća

Najmanje 16 velikih kineskih tvrtki, uključujući i mljekarskog diva u privatnom vlasništvu, uspostavilo je borbene snage tijekom prošle godine. Pokazuje to CNN-ova analiza izvješća državnih medija. Potez je to koji se rijetko viđao nakon 70-ih godina prošlog stoljeća. Ove postrojbe, poznate kao Odjeli narodnih oružanih snaga, sastoje se od civila koji zadržavaju svoje redovne poslove i djeluju kao rezervne i pomoćne snage za kinesku vojsku. Dostupni su za misije kao što je pomaganje kod prirodnih katastrofa, pomoć u održavanju 'društvenog reda' do pružanja podrške tijekom rata.

Snage, koje trenutačno ne djeluju izvan Kine, imaju više zajedničkog s američkom Nacionalnom gardom nego njezinim pokretom milicije, koji se odnosi na privatne paravojne organizacije koje obično imaju desničarski politički fokus. Uspostava korporativnih brigada naglašava sve veću zabrinutost Pekinga zbog potencijalnih sukoba u inozemstvu, kao i socijalnih nemira kod kuće dok gospodarstvo posrće, kažu analitičari.

Ponovno formiranje milicija također se smatra odgovorom na pandemiju i dijelom nastojanja kineskog vođe Xi Jinpinga da pojača kontrolu Komunističke partije nad društvom, uključujući korporativni sektor.

- Povratak korporativnih milicija odražava Xijev rastući fokus na potrebu bolje integracije gospodarskog razvoja s nacionalnom sigurnošću dok se zemlja suočava s težom budućnošću sporijeg rasta i rastuće geopolitičke konkurencije - rekao je Neil Thomas, suradnik za kinesku politiku pri Institutu za azijsku društvenu politiku.

- Korporacijske milicije pod vojnim vodstvom mogle bi pomoći Komunističkoj partiji da učinkovitije uguši nemire kao što su prosvjedi potrošača i štrajkovi zaposlenika - rekao je.

Kinesko gospodarstvo poraslo je 5,2% u 2023., malo bolje od službenog cilja koji je postavio Peking. Ali zemlja je suočena s bezbroj izazova među kojima je rekordan pad nekretnina, rastuća nezaposlenost među mladima, deflacijski pritisak, rastuće neispunjenje obveza poduzeća i sve veći financijski stres u lokalnim vlastima. Čini se da se prosvjedi šire kako raste frustracija. Broj radničkih štrajkova i prosvjeda porastao je na 1794 u 2023., što je više nego udvostručilo u odnosu na 2022. kada je zabilježeno 830 slučajeva. Podaci su to China Labor Bulletina, neprofitne organizacije sa sjedištem u Hong Kongu koja prati radničke prosvjede.

Prije nešto više od godinu dana prosvjednici su se sukobili s policijom u najvećoj svjetskoj tvornici iPhonea u Zhengzhouu, dok je bijes ključao protiv Foxconna jer nije ispunio obećanja o povećanju plaća i beneficija kako bi vratio radnike nakon pandemije. Izvan korporativnog sektora, jedinice milicije često organiziraju lokalne vlasti i sveučilišta, u skladu s pravilima o radu milicije. Te jedinice i danas postoje na većini tih mjesta, samo u mnogo manjem obimu nego u prethodnim desetljećima.

Raznolikost tvrtki

Većina tvrtki koje su dosad najavile milicije bile su državne tvrtke (SOE), koje su u izravnom vlasništvu središnjih ili regionalnih vlada. Ali u prosincu je Yili Group, peti najveći svjetski proizvođač mliječnih proizvoda, postao prva velika kineska tvrtka pod privatnom kontrolom u novijoj povijesti koja je uspostavila jedinicu Odjelu narodnih oružanih snaga. Yili nije pod većinskim nadzorom države, ali lokalna vlada u Hohhotu, gradu u kojem se nalazi, ima 8,5% udjela.

Nisu pružili nikakve pojedinosti o brojnosti snaga ili demografiji zaposlenika koji su se pridružili. Prema kineskom Zakonu o vojnoj službi, muški pripadnici milicije trebali bi imati od 18 do 35 godina. Postoji određena fleksibilnost za osobe s posebnim vještinama. Žene također imaju pravo pridružiti se, iako dobne granice nisu navedene u zakonu.

Yilijeva postrojba bit će pod izravnom upravom garnizona Narodne oslobodilačke vojske (PLA) u Unutrašnjoj Mongoliji, području u kojem se tvrtka nalazi, i regionalnog odbora Komunističke partije. Postrojba je formirana za izgradnju nacionalnih obrambenih snaga sa sjedištem u Yiliju, koje mogu 'služiti u mirnodopskim uvjetima, nositi se s hitnim slučajevima i odgovoriti u ratnim uvjetima', rekao je Huang Zhiqiang, izvršni potpredsjednik autonomne regije Unutarnja Mongolija, na ceremoniji u glavni grad regije Hohhot. Bio je prisutan i visoki vojni dužnosnik regije i gradski sekretar stranke. Bila je to posljednja u nizu milicija koje su prošle godine osnovale velike kineske tvrtke.

U rujnu je Shanghai Municipal Investment Group, državna tvrtka za razvoj nekretnina i izgradnju, osnovala jedinicu Odjela narodnih oružanih snaga. Nadzirao bi ga šangajski garnizon PLA-a, prema Jiefang Dailyju, službenim novinama Komunističke partije u gradu. Liu Jie, zapovjednik garnizona, rekao je da će milicija pomoći vojsci u zadacima kao što je osiguravanje poslova demobiliziranim veteranima ili regrutiranje vojnika za vojsku.

Prema CNN-ovoj analizi izvješća državnih medija, najmanje 14 drugih tvrtki u državnom vlasništvu učinilo je isto prošle godine. Oni uključuju Mengniu Dairy, drugog najvećeg kineskog proizvođača mliječnih proizvoda; Hai’an Urban Construction Investment and Development u gradu Nantong, provincija Jiangsu; tri tvrtke za izgradnju nekretnina, prijevoz i usluge vode u gradu Huizhou, pokrajina Guangdong, kao i devet tvrtki u Wuhanu, glavnom gradu provincije Hubei.

Kineske milicije datiraju od osnivanja Narodne Republike 1949. Zapravo, nastale su 1920-ih i podržavali su Komunističku partiju u njezinim brojnim bitkama. Nakon 1949., kada je partija preuzela kontrolu nad kontinentalnom Kinom, jedinice su konačno uklopljene u vlade, škole i tvrtke. Snage su prevladavale tijekom maoističke ere od 1949. do 1976., a vrhunac su dosegle kasnih 1950-ih - s 220 milijuna članova - kada su vojne napetosti sa Sjedinjenim Državama oko Tajvana bile visoke.

Ponovno oživljavanje korporativnih milicija vjerojatno je potaknuto pandemijom Covid-19 i nedavnom krizom u sektoru nekretnina, prema Timothyju Heathu, višem međunarodnom obrambenom istraživaču u Rand Corporation. - Pandemija Covida-19 mogla je igrati ulogu u motiviranju središnjih čelnika da potraže učinkovitije organizacije i snage u društvu koje bi mogle pomoći u upravljanju i koordiniranju odgovora na velike nacionalne hitne situacije kao što su pandemije - rekao je za CNN.

Ponovno uspostavljanje Odsjeka narodnih oružanih snaga također je povezano s Xijevim većim naporima da revidira kinesku vojsku, dodao je Heath. Kineski čelnik nije skrivao svoj cilj 'modernizirati' PLA i transformirati je u borbenu silu 'svjetske klase'. - Glavna svrha promjena je poboljšati sposobnost vojske da provede obrambenu mobilizaciju sredstava. Ovo dugoročno može uštedjeti resurse PLA-a delegiranjem nekih dužnosti na milicijske snage na brigu o njima - rekao je Heath.

Willy Lam, viši suradnik Zaklade Jamestown, ukazuje na osjećaj déjà vu.

- Vidimo oživljavanje Maovih ključnih slogana - 'narodni rat' i 'organski suživot civilnog i vojnog sektora' - rekao je.

To bi moglo odražavati želju Pekinga da dodatno pojača kontrolu nad društvom i stavi zemlju na ratnu osnovu, baš kao što je Mao učinio 1950-ih i 1960-ih.

