'Za Kolindu je najbolje da se ne pojavljuje previše i ne iritira Škorine birače'

Kolumnist i novinar Večernjeg lista Davor Ivanković s našom novinarkom Ivom Puljić-Šego komentirao je rezultate predsjedničkih izbora, a posebno glasove koje je dobio Miroslav Škoro.

– Ništa nije gotovo, bit će tu još raznih čudesa, top smo rekli i prije 15-ak dana kada smo počeli, a sad se to nastavlja. Iznenađenja nekome jesu, nekome nisu, ali realno gledajući 24,5 posto da netko osvoji bez stranačke potpore i infrastrukture je čudo, velik rezultat koji ide na dušu Škori. No, ja bi se malo ogradio i rekao 'je Škoro zaslužan, no zaslužan je i za tro što nije uspio'. Moramo uvijek znati da je tu puno glasova koji jesu bili za Škoru, ali i koji su bili protiv Plenkovića – kazao je Ivanković.

Hoće li Škoro uspjeti kapitalizirati 24,5 posto glasova?

– S iščekivanjem smo dočekali taj njegov govor, on je nastupio zadnji, čekao je da se svi izjasne prije njega. Nastupio je jako zanimljivo, to mu je bio najbolji nastup, taj njegov govor je bio odlučan. Šteta što nije prije tako nastupao, vjerujem da je znao i da je imao šanse, ali negdje je nastala greška gdje je on izgubio tih 2 posto glasova koji su mu trebali. U zadnja dva tjedna se digla i mašinerija Milijana Brkića, svi su mislili da neće, no očito je pao neki unutarstranački dogovor i dogodilo se toi da se Brkić aktivira. Kad se on aktivira, onda se aktivira i BiH, dijaspora, Dalmacija, to smo sve vidjeli na terenu. To je vjerojatno bilo odlučujuće. Za HDZ sad nastaju pravi problemi, uspjeli su pobijediti Škoru, no moglo bi se ispostaviti da su time otvorili put za pobjedu Zoranu Milanoviću, a to im nije bio plan – smatra Ivanković.

Kaže kako je teško da će Škoro 'prosuti svoje glasove'.

– Možda se to može prosuti ako ne dođe do ozbiljnog političkog angažmana. Kada bi on sad mirovao politički, vjerojatno bi se to brzo istopilo, nestalo bi. Ali on je zato odmah nakon izbora rekao što misli napraviti, jasno je da on sada hoće kreirati svoju političku platformu i onda će pozvati sve koji su mu davali glas da mu se pridruže. Mislim da će napraviti svoju političku platformu, dosad nikome nije uspjelo da napravi novu političku platformu i da zadrži toliko političku potporu. Vidjet ćemo hoće li njemu uspjeti, ali ako se okupe ozbiljni ljudi, mogli bi uspjeti – kaže Ivanković.

Zoran Milanović, ističe Ivanković, zna da ne može postati predsjednik bez dijela Škorinih glasova.

– Njemu će biti jako teško prikupiti dodatne glasove, dodatnih pola milijuna glasova, a taj zadatak je i pred Kolindom Grabar-Kitarović. Samo zbrajanje Kolindinih 26 posto i Škorinih 24 posto se neće dogoditi. To mora biti jasno. Onaj tko računa da će dobiti sto posto Škorinih birača na strani Kolinde Grabar-Kitarović se vara, to se neće dogoditi. Trebat će dodatni napori iako će neki glasati za Kolindu samo da se ne bi vratio 'komunizam'. Iako Zoran Milanović nije taj komunistički izdanak, prije bi se to moglo reći za neke druge koji su u HDZ-u. Ta parola, borba protiv komunizma, neće proći – rekao je.

Milanović neće ići u negativnu kampanju, primjećuje Ivanković.

– Jasno je da on želi dio Škorinih glasova i dio te nacionalne političke scene i da će igrati na to. On je nekoliko puta dokazao da je nacionalan. Dokazao je da može kad hoće – kaže Ivanković.

Što se tiče nastavka kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, kaže kako je najbolje da se ne pojavljuje u javnosti previše.

– Najbolje da ne iritira dodatno Škorine birače i da se ne pojavljuje previše. Da ne vodi kampanju, sve drugo bi moglo iritirati. O s obzirom na to da dva dana jako dobro odrađuje svoj posao, a onda se dva dana nešto s njom događa, ako se to ponovi, to može sve ugroziti. Bolje je da se previše ne ističe – smatra Ivanković.

– HDZ neće skrštenih ruku gledati da im Škoro otima glasove i birače i tu predviđam, da ako Škoro bude odlučan i ako tako nastavi, onda će dobit odgovor i mora biti spreman i na sve vrste odgovora. Već su počeli nekakvi SMS-ovi stizati, tipa Škoro traži 100.000 eura da podrži Kolindu. Postoje ljudi koji će u to povjerovati – kazao je Ivanković.