Za Dominikom traga više od 100 ljudi. Pokušao je preplivati jezero: 'Ne gubimo nadu'

Počevši u utorak rano jutro, praktički s prvim zrakama sunca, pa do kasno navečer trajala je na Perućkom jezeru potraga za 23-godišnjim Dominikom Branimirom Bilobrkom iz Obrovca Sinjskog.

Kako je objavljeno na portalu Nacionalne evidencije nestalih osoba, nestao je u nedjelju prijepodne kada se u Fiatu splitskih registracija, odjeven u kratke maskirne hlače, crnu majicu kratkih rukava i crne tenisice, udaljio u nepoznatom smjeru.

Dronovi i helikopteri

– Od ranog jutra na terenu su specijalistički timovi HGSS-a. Riječ je o timovima K–9 koji rade s potražnim psima, koji imaju istančan njuh i obučeni su za rad na jezeru i uz samo jezero. Nakon što oni završe, imamo sedam timova ronilaca, što HGSS-a što Specijalne policije, koji će nastaviti s potragom. Danas smo se usredotočili na potragu u i uz Perućko jezero. Mogu potvrditi da su novčanik, odjeća, ključevi automobila i mobitel koji smo pronašli u vlasništvu nestale osobe za kojom tragamo – rekao nam je Darko Gavrić Čerčo, voditelj HGSS-a stanice Split, koji je potvrdio kako smatraju da je Dominik Branimir Bilobrk pokušao preplivati Perućko jezero.

Pronašli su i njegov Fiat u kojemu se u subotu udaljio iz kuće. U ponedjeljak je u potrazi sudjelovalo više od 100 ljudi, a uz HGSS su bila uključena plovila, dronovi, potražni psi i helikopteri Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. Pridružili su se i građani te susjedi i prijatelji nestalog mladića. Tražili su ga do duboko u noć i krenuli ponovno ujutro zorom.

Teren je u utorak pretraživalo 30-ak ljudi iz specijalističkih potražnih timova, a stotinjak njih bilo je u pripravnosti. Pitali smo Darka Gavrića Čerču, iskusnog HGSS-ovca koji je sudjelovao u stotinama potražnih akcija, kolika je vjerojatnost da je Dominik Branimir Bilobrk živ, a on kaže da je velika.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 21.09.2021.,Vrlika - Nastavlja se potraga za deckom nestalim kod Peruckog jezera.Jutros su se potrazi prikljucili tragaci s psima. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Uvijek ima nade da je čovjek živ. Još je ljetno doba, noći nisu prehladne i mogao je preživjeti vani. Imali smo slučajeve i da smo nakon pet dana potrage ljude pronalazili žive i u mnogo gorim meteorološkim uvjetima. Nadamo se da će i ovo biti jedan od uspješnih potražnih akcija. Ne gubimo nadu i dajemo sve od sebe – poručio je Darko Gavrić Čerčo.

A sve od sebe daju i policajci PU primorsko-goranske koji se svim silama već deseti dan trude utvrditi identitet žene koju su, potpuno slučajno, 12. rujna pronašli supružnici koji su se brodicom usidrili u blizini uvale Soline na otoku Krku. Podsjetimo, ženu su vidjeli na vrlo nepristupačnom dijelu obale iz daljine 11. rujna, ali ničim nije odavala da joj treba pomoć.

Drugog dana ujutro supružnici su se vratili i ponovno je ugledali, mahala je rukama i nešto vikala pa su zaključili kako joj treba pomoć. S obzirom na to da je tamo obala stjenovita i plitka, nisu brodicom mogli doći do nje pa su pozvali upomoć policiju i HGSS, koji su joj došli pomoći s kopna.

Žena u šezdesetim godinama bila je prestrašena, pothlađena, bez mobitela i dokumenata. Nije puno govorila, djelovala je rastrojeno, a kada bi nešto i rekla to je bilo na izvrsnom engleskom. Nije znala ni svoj identitet, pa su je premjestili u bolnicu na Sušaku gdje je još smještena.

– Fizičko stanje joj je stabilno, zaprimljena je s nekoliko ogrebotina, ali one su već gotovo sasvim zacijelile. Naši psihijatri su rekli kako je njezino stanje takvo da nema svijest o sebi. Dakle, ne zna tko je, odakle je i slično. S njom se ne da previše komunicirati, odnosno ona uglavnom šuti i ne govori puno, a kada nešto kaže, to je na engleskom, ni slova na hrvatskom ili nekom drugom jeziku još od nje nismo čuli. U rijetkim trenucima kada komunicira, ta komunikacija zapravo nije previše korisna, ni najmanje nam ne pomaže u tome da otkrijemo njezin identitet – kazali su nam u KBC-u Rijeka.

U PU primorsko-goranskoj su na upit o tome što su do sada sve poduzeli kako bi utvrdili identitet žene odgovorili kako i dalje provode pretragu terena, razgovaraju s brojnim građanima i turistima te s poslovnim subjektima.

Žena još u bolnici

Napominju kako je od objave poziva do danas zaprimljeno više dojava građana iz Hrvatske i inozemstva s različitim informacijama o identitetu pronađene osobe, koje se trenutačno istražuju.

Između ostalih radnji, objavljen je i poziv građanima da dojave policiji bilo kakve informacije o pronađenoj osobi, a priču o njoj prenijeli su i brojni poznati britanski mediji poput The Suna i Daily Maila. Iz policije su konstatirali i kako će nakon završetka liječenja te otpuštanja iz bolnice skrb o ženi preuzeti nadležni centar za socijalnu skrb. Ali do tada bi mogli, govore liječnici na KBC-u Rijeka, proći još tjedni.

Ravnateljica krčkog centra za socijalnu skrb Nives Karabaić potvrdila je kako ni od s PP-a Krk ili KBC-a Rijeka zasad nije zatraženo nikakvo postupanje vezano za taj slučaj. Kada to zatraže, CZSS Krk će joj imenovati posebnog skrbnika, što je dužnost koja se povjerava osobi zaposlenoj u CZSS-u Krk. Centar takvoj osobi može priznati i pravo na socijalnu uslugu privremenog smještaja, a ta usluga može trajati sve dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najdulje do 6 mjeseci. Iznimno može trajati do godinu dana.

