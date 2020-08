Za četiri županije spremne dodatne mjere, za jednu u pripremi. Markotić: Stanje nije dramatično

Broj novih slučajeva u Hrvatskoj i dalje značajno raste. Danas je potvrđeno 357 novozaraženih, a da brojke zabrinjavaju epidemiologe potvrđuju i zahtjevi županijskih stožera koji su od Nacionalnog stožera civilne zaštite tražili suglasnost za uvođenjem dodatnih epidemioloških mjera pored općih koje vrijeme da cijelu zemlju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je na današnjoj konferenciji za medije da su te odluke spremne za potpis te da će za jednu županiju nove mjere biti objavljene već danas.

Zadarska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska i Međimurska županija zatražile su dodatne epidemiološke mjere koje će im biti i odobrene, kazao je ministar Božinović dodajući da je u pripremi odluka i za Varaždinsku županiju.

- Mjere se razlikuju među županijama ovisno o tome koja županija ima problema s kojom djelatnosti - kazao je Božinović dodajući da se uglavnom radi o ograničavanju svadbenih svečanosti (do 50 osoba), privatnih proslava (do 20 osoba), pogreba (do 50 osoba) i slično.

- Za Međimurje će mjere ići već danas, a tamo se mjere posebno odnose na održavanje priredbi, festivala i drugih manifestacija - dodao je Božinović.

Oprez pozdravlja i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić, ali ističe da situacija nije dramatična.

- Ne možemo gledati samo na brojeve. Osim toga broja koliko je bilo pozitivnih u testiranju, većina njih nema simptome. Od ukupno aktivnih hospitalizirano je 7 do 8 posto. To su oni sa srednje teškim kliničkim slikama. Ne događa se u tom kontekstu ništa dramatično. No, i dalje smo na oprezu kao što smo i bili - kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

