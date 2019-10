XR - pokret kojem je zabranjeno okupljanje u Londonu

Dok u Hong Kongu ljudi prosvjeduju za više demokracije, u Ekvadoru zbog sve lošijeg životnog standarda, u Europi je to posve drukčije. U posljednjih godinu dana u državama EU počeli su sve glasniji i radikalniji prosvjedi relativno mlade skupine koja se naziva XR, tj. Extinct Rebellion. Pokret je to koji žestoko, nekonvencionalnim metodama prosvjeduje protiv klimatskih promjena.

Potezi koje povlače doista su radikalni i neuobičajeni. Prošloga se vikenda tako jedan od pripadnika XR-a uvukao na aerodrom London City, popeo na zrakoplov British Airwaysa i zalijepio se za njegov vrh. Lani se superljepilom nekoliko pripadnika XR-a zalijepilo za vrata Buckinghamske palače u Londonu, a zatim su izlijevali umjetnu krv po Downing streetu, ulici u kojoj je rezidencija britanskog premijera. U Njemačkoj su okupirali mostove u Berlinu i Kölnu, stvarajući ogromne gužve i paralizirajući promet.

Cilj pripadnika XR-a, pokreta koji je osnovan sredinom 2018., građanski je neposluh, razvijen do te mjere da onemogućava svakodnevno funkcioniranje društva. I radit će na tome sve dok se vlade ne odluče na drastičnije korake u zaustavljanju klimatskih promjena. Ova organizacija, čiji naziv doslovno preveden glasi “pobuna protiv izumiranja” inspirirana je pokretima koji su u posljednjih sedamdesetak godina drmali svijetom: od sufražetkinja, preko aktivista borbe za civilna prava do pokreta Occupy. Službeni početak “ustanka” bilo je objavljivanje poziva na pobunu stotinjak znanstvenika. Simbol pokreta je pješčani sat, koji upozorava na to da vrijeme neumoljivo curi.

XR nema službenog vođu, temelji se na širokoj decentralizaciji i holakraciji, odnosno modelu vrlo jakog samoodlučivanja i donošenja odluka većinom glasova, no osnivačima XR-a i duhovnim vođama pokreta smatraju se dvije osobe. Prvi je Roger Hallam, nekadašnji organički farmer i aktivist za očuvanje okoliša koji je u međuvremenu doktorirao na King’s Colleagueu u Londonu. Tema njegove doktorske disertacije bila je građanski neposluh i prilično je jasno da je upravo on razradio model djelovanja XR-a. Druga ključna osoba pokreta je Gail Bradbrook, molekularna biologinja zapažena po žestokim prosvjedima za prava životinja. Oboje vjeruju da samo građanski neposluh velikih razmjera može osigurati promjene neophodne za očuvanje planeta.

U manje od godinu dana XR je od mlade, radikalno zelene grupacije prerastao u veliku snagu. Najprisutniji su u Britaniji i Njemačkoj, no brzo se šire diljem Europske unije, pogotovo u bogatijim zemljama gdje ljudi promjenu klime vide kao glavnu prijetnju društvu. Koliko su uspješni u svojim akcijama govori i podatak kako je XR-u prije nekoliko dana zabranjeno okupljanje u Londonu. Nitko od aktivista na to se ne obazire, svi su spremni radije provesti noć u pritvoru nego podčiniti se vladama protiv kojih prosvjeduju.