WHO protiv obaveznog cijepljenja protiv Covida-19, no otkrili u kojim slučajevima su za

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izjavila je u ponedjeljak da cijepljenje protiv covida-19 ne bi trebalo biti obavezno osim u specifičnim profesionalnim okolnostima.

Dolazak cjepiva je "dobra vijest", naglasio je Michael Ryan, direktor za hitna pitanja u WHO-u na konferenciji za novinare i naglasio da treba bolje objasniti prednosti cjepiva, umjesto uvođenja obaveznog cijepljenja.

"Ne mislim da treba uvesti obvezu cijepljenja", rekla je Kate O'Brien, direktorica odjela za imunizaciju i cjepiva u WHO-u, i navela da je "iskustvo pokazalo kada su zemlje željele uvesti obvezu nekih cjepiva, to nije odnijelo željele učinke".

"Mislim da ne trebamo razmišljati o tome da države odrede da cijepljenje protiv covida-19 bude obavezno", naglasila je.

Ali mogu postojati "određene situacije u zemljama u kojima postoje profesionalne okolnosti za koje bi bilo potrebno ili jako preporučljivo cijepljenje", dodala je i navela "određena radna mjesta u bolnicama".

Direktor WHO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pozvao je zemlje koje predviđaju cijepljenja sljedećih tjedana i mjeseci da prvenstveno cijepe one kojima je to najpotrebnije, jer će u početku količina cjepiva biti ograničena. WHO je preporučio da se najprije cijepe zdravstveni djelatnici koji su jako izloženi opasnosti zaraze, i najizloženije osobe koje boluju od teških bolesti ili su poodmakle dobi.

Kako će se povećavati količina dostupnog cjepiva, WHO dalje preporučuje cijepljenje osoba s većim rizikom od teških oblika covida-19, odnosno onih koje imaju zdravstvene probleme i marginaliziranih skupina s većim rizikom, precizirao je generalni direktor WHO-a. Kako najbogatije zemlje ne bi kupile sve doze cjepiva koje će biti dostupne u ograničenoj količini, WHO je pokrenuo mehanizam ACT- Accelerator koji treba omogućiti pravednu raspodjelu cjepiva.

Za to je potrebno 4,3 milijarda dolara odmah, navodi WHO koji žali zbog nedostatnih primljenih financija.

"Za sada postoji preveliki jaz između riječi i djela, kako bismo imali rezultata", zaključio je Tedros.