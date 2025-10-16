Vučićevi mediji tragediju u Novom Sadu pokušavaju prikazati kao 'diverziju'

Čelnik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević optužio je danas srbijansku oporbu, "blokadersko studentski pokret" i "tajkunske medije" da lažima "uznemiruju javnost" i pozvao tužiteljstvo da procesuira odgovorne, dok u provladinim medijima traje kampanja da je pad nadstrešnice u Novom Sadu "diverzija". Vučević je na konferenciji za odabrane provladine medije lažima i lažnim vijestima nazvao "tvrdnje, prijevare i obmane", pobrojivši nekoliko, po njegovoj ocjeni, "najdrastičnijih slučajeva” za koje kaže da su "uznemiravanje javnosti, stvaranje podjela među građanima i podizanje napetosti u društvu". U međuvremenu, u pojedinim medijima bliskim srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću posljednjih dana traje kampanja kojom se nastoji pokazati da je pad nadstrešnice, pod kojom je poginulo 16 ljudi, posljedica "diverzije", a ne koruptivnih poslova i nesavjesno izvedenih radova na rekonstrukciji kolodvora, za koje veći dio javnosti u Srbiji već 11 mjeseci traži odgovornost vlasti.

Na svom popisu Vučević je istaknuo optužbe da je na masovnom skupu 15. ožujka u Beogradu vlast protiv prosvjednika koristila zvučno oružje, da je od posljedica brutalne policijske intervencije na prosvjedu u Valjevu u kolovozu preminuo malodobni dječak, te slučaj studentice koja tvrdi da je bila žrtva policijske torture, što je postala tema u medijima, ali i među zastupnicima Skupštine Srbije. Vlasti su kategorički nijekale sve te optužbe, a MUP je neuvjerljivo demantirao tvrdnje o ozljeđivanju studentice. "Ako pričamo o vladavini prava, demokraciji, neko tko radi ove stvari, mora odgovarati", rekao je Vučević.

Zahtjev kojim se institucije pozivaju da utvrde odgovornost "za laži koje mogu imati nesagledive posljedice" nešto kasnije novinarima koji izvještavaju iz srbijanskog parlamenta ponovila i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, inače potpredsjednica SNS-a. Obraćanje medijima dvoje visokih dužnosnika vladajuće stranke uslijedilo je dan nakon što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula u Beogradu da stajališta Europske unije jasno podrazumijevaju "slobodu, a ne represiju, partnerstvo, a ne podčinjavanje", i rekla da očekuje brži i konkretniji napredak Srbije na putu ka EU.

Vučević nije isključio ni mogućnost da SNS kaznenim prijavama pokrene neke sudske procese kako bi se "utvrdila odgovornost za uznemiravanje javnosti". Čelnik SNS-a ocijenio je da se u javnosti "pumpaju" napetosti i nervoza uoči 1. studenoga i komemorativnog skupa koji je najavljen u Novom Sadu na godišnjicu pogibije 16 ljudi. Vučević je za višemjesečne prosvjede nakon novosadske tragedije rekao da su državi nanijeli štetu i da su "blokaderi tih 11 mjeseci pojeli kao skakavci". Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu podignulo je prije mjesec dana optužnicu protiv 13 osoba zbog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, među njima je i Goran Vesić, bivši ministar u Ministarstvu građevine.