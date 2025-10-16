Posjet Beogradu: 'Razgovori s von der Leyen Vučiću nisu bili ugodni. Konkretne poruke oštrije su nego ranije'

Ursula von der Leyen u Beogradu nije bila toliko srdačna kao ranije, ali ni dovoljno oštra, kažu analitičari za DW. Poruke o slobodi i vladavini prava nisu razjasnile dilemu: podupire li EU i dalje Vučićev režim? Posjet predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Beogradu nije razjasnio konfuziju oko potpore Europske unije režimu Aleksandra Vučića. Ističe se da nije bilo previše srdačnosti predsjednice Europske komisije prema Vučiću, te da ovog puta nije bilo komplimenata u stilu „dragi Aleksandre", no isto tako se smatra da je kritika Vučića bila preblaga, piše Deutsche Welle.

Pretpostavlja se da su poruke nekih europskih političkih stranaka da se stane na stranu demokracije, a ne autokracije, donekle utjecale na beogradske izjave von der Leyen, te su se ovog puta čuli neki novi tonovi: sloboda umjesto represije, napredak u vladavini prava, medijima i izbornom zakonodavstvu, sankcije Rusiji. Naglašeno je da će se pratiti provedba tih mjera i da više neće biti dovoljno samo deklarativno ispunjavati obveze.

Stekao se dojam da nakon ove posjete nitko u Beogradu nije zadovoljan. Režim nije oduševljen kritikama zbog represije i naglaska na vladavini prava i slobodi medija, no ni oporba ni pobunjeni građani nisu zadovoljni.

Pohvale koje je von der Leyen uputila zbog navodnog napretka s biračkim popisima i Savjetom REM-a ocijenjene su kao neutemeljene, a neki opozicionari se pitaju na temelju čega je predsjednica EK zaključila da je to napredak. Demokratska stranka poruke u Beogradu tijekom ove posjete ocjenjuje kao „praznu diplomatsku konstrukciju“.

Von der Leyen oštrija nego prije, a Vučić iznenađujuće pomirljiv

Direktor Instituta za europske poslove Naim Leo Beširi smatra da će pobunjena javnost „morati biti zadovoljna diplomatskim rječnikom, jer je praksa diplomata da ne kritiziraju domaćina u njegovoj prisutnosti. No, ostaje nam nagađati što je ona rekla Vučiću iza zatvorenih vrata. Mislim da je iznenađenje prilično pomirljiv Vučićev ton na konferenciji za novinare, koji ipak nije izdržao a da ne skrene pozornost na reakciju na proteste u Europi, što znači da je vjerojatno dobio poruke o smanjenju represije. Pitanje je sada samo koliko EU ima mehanizama da natjera vlasti da ispune zahtjeve iz svih tih poruka koje je iznijela von der Leyen", kaže naš sugovornik za DW.

Dojam novinara Đorđa Vlajića je da „razgovori s von der Leyen Vučiću nisu bili ugodni": „Kad je riječ o konkretnim porukama von der Leyen, primjećuje se da su one nešto oštrije nego ranije, te da se inzistira na ubrzavanju tempa reformi. Mislim da je za Vučića ipak bilo značajno čuti da EU neće ostaviti Srbiju samu tijekom zime što se tiče energenata, jer taj problem Vučića žulja - kako osigurati plin, a da se ne uskladi s politikom EU prema Rusiji", ističe Vlajić za DW.

Vlast se vraća u devedesete

Čini se da je ključni problem na relaciji Srbija – EU taj što čelnici EU i dalje žele da režim Aleksandra Vučića provodi određene reforme. Pretpostavlja se da je trinaest godina bilo dovoljno da čelnici europskih zemalja shvate da Vučić neće poduzeti nikakve reforme, jer bi to značilo ugrožavanje njegove osobne vlasti.

„Vlast ne samo da ne provodi reforme, nego se krupnim koracima vraća u devedesete godine. Zbog toga imamo ljude na ulicama već godinu dana, jer svaki dan imamo nekog iz policije koji premlaćuje ljude i zna da zbog toga neće odgovarati. Vučić je osim toga generator nestabilnosti kako u Srbiji, tako i u regiji, ali dok se ne stvori politička alternativa, EU teško može surađivati s nekim osim s vlastima", napominje Naim Leo Beširi.

Đorđe Vlajić smatra da osim deklarativne osude Vučića „u Bruxellesu postoji nomenklatura koja se oslanja na transakcijsku politiku Aleksandra Vučića. Njima je važno da Vučić ne pravi probleme oko Kosova, da smiri Dodika, i da ne ugrozi regiju na način koji bi zahtijevao neku odlučniju intervenciju EU-a. Oni njega podnose, i to je ta podrška stabilokraciji koja očito žulja ovdašnje građane", naglašava Đorđe Vlajić.

Politika kupovine vremena

Predsjednica EK naglasila je u Beogradu da će se pratiti ispunjavanje obveza Srbije, te da će o tome uskoro razgovarati u Bruxellesu. Jasno je da Vučić nema namjeru ispuniti bilo što od toga, skreće pažnju Naim Leo Beširi, „nego jednostavno kupuje vrijeme za sebe i svoj krug suradnika koji su se enormno obogatili u proteklih trinaest godina. Vučić igra na kartu toga da su mandati onih koji ga pritisnu kraći od njegovog, i sve što je potrebno jest nekoliko puta godišnje odbiti takve napade i nastaviti po starom. Kada bi Vučić zaista proveo neke reforme, to bi značilo da bi barem nekoliko ministara, više gradonačelnika i pripadnika režima završilo u zatvoru", napominje Beširi za DW.

Priča o procjenjivanju provedbe određenih obveza nije nova, upozorava Đorđe Vlajić, dodajući da se to „vidi i po blokadi otvaranja poglavlja. Taj poziv da dođe u Bruxelles čini mi se baca neko novo svjetlo na ovu posjetu. To sam pročitao kao poziv ne samo njemu, nego i drugim akterima koji sudjeluju u pokušajima reforme medija, izbornog zakonodavstva i slično. Bit će izbora, ali ništa se neće promijeniti ako se budu održavali pod Vučićevim uvjetima", zaključuje naš sugovornik.

Vučić - generator društvenih podjela

Poziv von der Leyen na jedinstvo građana zbog jačanja temelja demokracije također je zbunio pobunjenu javnost u Srbiji, jer se Aleksandar Vučić opravdano vidi kao generator podjela u društvu. Naim Leo Beširi kaže „da ako netko tko je na vlasti sprječava demokratski napredak, onda se to može tumačiti i kao poziv građanima Srbije da se ujedine protiv autoritarne vlasti. Čini mi se ipak da von der Leyen ne razumije društvene odnose u Srbiji, i kakav je stupanj podijeljenosti društva kad je u pitanju sadašnja vlast", komentira direktor Instituta za europske poslove.

„Ne znam kako je moguće pozivati na jedinstvo ako imamo opresivan režim, koji se vrlo oštro obračunava sa svima koje ne vidi kao političke protivnike, nego kao neprijatelje", ističe Đorđe Vlajić, te dodaje da „Srbija živi u nekoj vrsti kleptokratskog feudalizma, gdje imamo Vučića kao neproglašenog suverena koji upravlja sustavom koji će biti teško razmontirati. Štetu koju je Vučić napravio Srbiji morat će popravljati cijele generacije", zaključuje Vlajić za DW.