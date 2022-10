Vučić poručio: Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji sve dok je to egzistencijalno ne ugrozi

Beograd neće uvoditi sankcije sve dok ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njezine građane, izjavio je intervjuu u četvrtak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Ako dođemo u situaciju da smo egzistencijalno ugroženi, obratit ću se građanima i reći - moramo. Ali, mislim da još nije taj trenutak", rekao je Vučić za TV Prvu i naglasio da "Srbija ništa ne duguje Rusiji".

U posljednjem izvješću o napretku Srbije Europska komisija poručila je da Beograd mora usuglasiti vanjsko-političku i sigurnosnu politiku s Europskom unijom, uključujući i pridruživanje Europi u sankcijama uvedenim rusiji bog invazije na Ukrajinu. Istodobno je u tijeku i pojačani diplomatski angažman međunarodne zajednice na Beograd i Prištinu da ubrzaju rješenje kosovskog problema, ali Vučić drži da je nerealno očekivati da se to desi za nekoliko tjedana.

"Pritisci na Srbiju rastu jer svi žele kraj te sage oko Kosova", rekao je Vučić.

Ocijenivši kako se "neće birati sredstva da se do tog rješenja dođe", istaknuo je da je "nerealno da se to desi u roku od nekoliko tjedana". Vučić je rekao i da je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom čuo o "tom roku od nekoliko tjedana" da se riješi pitanje Kosova, ali to smatra nerealnim.

Albanski Abanianpost objavio je ranije u četvrtak kao "ekskluzivno saznanje" iz međunarodnih krugova da prvi dogovor Kosova i Srbije mora biti postignut do 24. veljače 2023. godine uz obveze obiju strana, a bude li postignut postoje financijski paketi, u suprotnom "slijedi težak štap za ometajuću stranu“.

"Vidim večeras da je Kvinta (veleposlanici SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke) zatražila hitan prijem, pretpostavljam da će mi sutra donijeti sve što je onaj albanski list objavio da treba uraditi do 24. veljače iduće godine", rekao je Vučić, ocijenivši kako se stječe dojam "da će po svaku cijenu tražiti neko rješenje.

"Ništa ne treba odbijati unaprijed, ali od onoga što vidim, sve je to teško za Srbiju. Ako se moram u ovom trenutku odrediti - nisu nam dali šansu", naglasio je Vučić.

Od Beograda se, prema pisanju Albanianposta, očekuje da prvoj fazi dogovora ne mijenja svoj ustav kojim je Kosovo određeno kao pokrajina u sastavu Srbije, a od Prištine da, po sporazumu iz Bruxellesa, iz travnja 2013. godine, formira Zajednicu srpskih općina, također bez promjena svojeg ustava. Beograd u dugogodišnjem mukotrpnom dijalogu o normaliziranju odnosa s Prištinom ustrajno inzistira da kosovske vlasti ispune obvezu preuzetu pod pokroviteljstvom Europske unije i formiraju ZSO, dok albanska strana to izbjegava jer toj asocijaciji kosovskih Srba ne želi dati dio izvršnih ovlasti.

U scenariju za "predsporazum" Kosova i Srbije, koji je objavio navedeni albanski medij, navodi se da Zajednica srpskih opština "neće biti nevladina organizacija", ali da neće biti uspostavljena kao novi nivo moći".

Pisanje albanskog medija objavio je i portal Kosovo online, blizak srbijanskoj vladi, a tekst je prenio i ruski portal Sputnjik, najavljujući ga naslovom "Novi probni balon albanskih medija: 'Predsporazum' Beograda i Prištine do 24. veljače". Vučić je, komentirajući najavljenu mogućnost da podnese ostavku, rekao da čovjek koji je u političkoj areni mora razmišljati svakog dana o ostavci i da takva opcija mora postojati u taktici koju zemlja provodi, kako bi joj u nemogućoj situaciji "kupio šest do devet mjeseci prostora".

Nisam to rekao zato što sam slabić, zbog toga što ne smijem nešto uraditi ili što sam lijen i pritisnut od svog naroda, objasnio je Vučić i poručio da ne bježi od odgovornosti. O tome mogu razmišljati u trenutku kada je takva situacija da trebam kupiti vrijeme za Srbiju ako vidim da je nešto nemoguće, iako svemu prilazim tako da pronađem rješenje, ustvrdio je Vučić.

Ponovio je kako "takva opcija u taktici koju Srbija provodi mora da postoji i može donijeti šest do devet mjeseci zemlji", aludirajući na zakonsku i izbornu proceduru u slučaju da šef države podne ostavku. Pojedini beogradski mediji ocijenili su ranije ovog tjedna da priča o navodnoj Vučićevoj ostavci "može biti još jedna dimna bomba kojom se skrivaju važnije teme".