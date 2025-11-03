Vučić: 'Obojena revolucija nije uspjela, traga se za snajperistima u Beogradu'

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji „Ćirilica“ na Prvoj TV i na početku emisije Vučić je poručio da ima „nekoliko važnih vijesti“, ali odmah je naglasio i svoju ocjenu glavnog političkog ishoda proteklih protesta. „Obojena revolucija nije uspjela“, kazao je, dodajući da pokušaj da se „od nesreće napravi politički kapital“ nije uspio. „Nisam ja proglasio pobjedu, niti je to moguće. Nemate u čemu pobijediti. Rekao sam samo da obojena revolucija nije uspjela,“ prenosi Blic.

U nastavku je oštro kritizirao lidere prosvjeda i njihove metode. Rekao je da protagonisti teško podnose poraz te da histerija i nervoza iz Novog Sada dosežu vrhunac. „Bili su apsolutno sigurni da je sve završeno i da je samo pitanje trenutka kada će se dočepati vlasti, kada će oni upravljati novcem, jer oni to rade zbog novca, a ne zbog ideja…“ istaknuo je Vučić, te je ocijenio da se radi i o „duboko moralnom pitanju“.

Sredina teksta posvećena je sigurnosnim prijetnjama i konkretnim slučajevima, po Vučićevim riječima, u zadnjih godinu dana, zahvaljujući „toleranciji države“, nije došlo do stradanja. „Gotovo je nevjerojatno kroz što smo prošli. I samo zahvaljujući čudu, ogromnoj toleranciji i strpljenju države, državnih organa, nemamo stradalih osoba u prethodnih godinu dana,“ rekao je. Podsjetio je i na incident u Pionirskom parku kada je, kako je naveo, pucao je netko u Milana Bogdanovića te ocijenio da se „njihima žuri“ i da je nervoza velika.

Vučić je tijekom intervjua otkrio i više konkretnih sigurnosnih mjera: prema njegovim riječima, snage sigurnosti trenutačno „love dvojicu snajperista koji se nalaze u Beogradu“. „Mi smo prethodnih dana i tjedana imali različite sigurnosne obavještajne podatke, koji nisu naivni. Znamo odakle novac, znamo mete. Vjerujem da će nadležne službe uspjeti to riješiti,“ poručio je predsjednik.

Uz kritiku organizatora prosvjeda, Vučić je iskazao i razumijevanje za mlade: „Klinci, revolucionarna svijest, uvijek to postoji kod djece… Kad postanu stariji, pametniji, obrazovaniji i racionalniji, bit će drukčije. Sve to razumijem.“ No političare koji, prema njegovim riječima, djeluju protiv države, nije. „Ali ne mogu razumjeti političare, koji sve što rade, rade protiv svoje države. Kako mislite vladati sutra?… Zar mislite da netko vama neće sve isto to raditi? Ili još gore?“ upitao je.