Vrijeđao je i tukao, silio da povuče prijave... Uplašena žena povukla prijavu, on oslobođen

Za sprječavanje dokazivanja, nametljivo ponašanje i oštećene tuđe stvari optužen je 69-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Split. Tereti ga se da je u srpnju 2022. u svom stanu u Splitu pijan remetio rad i mir. S njim je bila oštećenica koju je želio spriječiti da u nekom ranije pokrenutom prekršajnom postupku protiv njega, svjedoči pa ju je udario. Optužen je i da ju je tražio da lažno svjedoči, odnosno da povuče prijavu protiv njega.

Ona nije pristala, no on je bio nasilan prema njoj pa je nakon svega u nekoliko navrata po njegovom diktatu pisala izjave o povlačenju tužbi. Tereti ga se i da je došao po oštećenicu na dan kada je kao svjedok pozvana na sud radi svjedočenja te da je tražio od nje da opovrgne da je bio nasilan prema njoj. Uplašena žena je to i napravila, pa je 69-godišnjak oslobođen optužbe, a ta je presuda postala pravomoćna.

Nadalje, 69-godišnjaka se tereti i da je od lipnja 2021. do lipnja 2022. u Splitu, u alkoholiziranom stanju, bio nasilan i nametljiv prema oštećenici. Odbijao je izaći iz njezinog stana, vrijeđao ju je, tukao, a u srpnju 2022. je pijan ušao kroz nezaključana vrata u njezin stan te joj je razbio mobitel vrijedan oko 1000 eura.

VIDEO Filip Zavadlav na sudu: 'Pa ja ne znam talijanski! Otkud bih ja uopće znao govoriti talijanski?'