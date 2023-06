Vratio se iz izlaska pa odbio reći djevojci gdje je bio. Udarila ga je šalicom i razbila mu arkadu

Zbog kasnog dolaska kući iz izlaska, djevojka (37) je fizički napala svog dečka (36), a u jednom trenutku ga je i udarila šalicom i razbila mu arkadu. Sutkinja je na poslijetku oslobodila dvojac, no radi se o nepravomoćnoj presudi na koju se policijska uprava u Varaždinu može žaliti.

Sve se navodno dogodilo u studenom prošle godine kada se muškarac vratio iz izlaska ok 3 ujutro. Djevojka ga je počela ispitivati gdje je bio, prenosi Danica.hr, a ubrzo se par i posvađao. - U jednom trenutku djevojka je keramičkom šalicom udarila muškarca u predjelu lijeve arkade u trenutku kada je on krenuo prema njoj. Muškarac je pritom zadobio rasjekotinu lijeve arkade gdje je po ekipi hitne s dr. Renatom Nikolić prevezen u varaždinsku bolnicu gdje mu je rana sanirana po dr. Tei Musulini, a okvalificirana je kao laka tjelesna ozljeda. Djevojka nije zadobila vidljive povrede te je odbila liječničku pomoć - navedeno je u prijavi.

Cijela scena imala je i svjedoka, i to prijatelja koji je te večeri njima došao u posjetu. Kako je ispričao, pili su kavu, a u jednom trenutku muškarac je otišao iz stana. Neko vrijeme ga nije bilo, objasnio je svjedok te dodao kako je zbog toga htio otići, no djevojka ga je zamolila da ostane. - Ostao sam. Muškarac je došao, djevojka mu je neprekidno govorila: Di si bio? Muškarac je šutio, no na kraju su se međusobno posvađali, pale su i neke psovke. U jednom trenutku čuo sam neki udarac, a kad sam se okrenuo vidio sam da Mariju curi krv iz arkade.

POVEZANI ČLANCI:

Mario je otrčao van iz stana i sad ne znam da li je zvao hitnu ili policiju, a ja je ostao u stanu do dolaska policije te sam njima dao svoj iskaz - ispričao je. Nakon što se oboje nisu odazivali pozivima suda, sutkinja ih je oslobodila iz proceduralnih razloga, a navodno zbog toga što je policija krivo napisala optužni prijedlog.

>> VIDEO Strava u Zagrebu: Buknuo požar u stanu, vatrogasci pronašli tijelo