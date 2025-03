Divljaci na cesti: 'Uvijek sam spreman razbiti auto i potući se. Znam da je glupo, ali...'

Jutarnja gužva na cestama uvijek je poprište frustracija, nervoze i proklinjanja drugih vozača. Svakome je netko drugi kriv – sporci smetaju onima koji žure, prebrzi živciraju one koji poštuju ograničenja, a vozači koji se guraju u trake u zadnji čas redovito izazivaju bijes kod onih koji se drže pravila. Upravo je jedna takva situacija postala hit tema na Redditu nakon što je jedan korisnik postavio pitanje koje mnogima prolazi kroz glavu: Zašto puštate aute koji nepropisno voze da vam se ubace u kolonu?

„Svako jutro ista priča, svi koji nismo seljaci vozimo se uredno u traci za aute, dok drugi paradiraju po žutoj traci, valjda se identificiraju kao tramvaji. Ja se zalijepim ovom ispred sebe i neću nikog pustiti da mi se ubaci ni pod razno. Ne razumijem zašto drugi vozači puštaju te idiote i produžuju nam vožnju“, napisao je korisnik, a lavina komentara odmah je uslijedila.

Mnogi su se složili s njim, a neki su podijelili vlastite reakcije na ovakve situacije: „Ponekad na glas kao luđak govorim: ‘Nemoj ga pustit, nemoj ga pustit!’“, napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao „To je zato što ne postoje kamere koje snimaju. Ne bi to nikada radili da znaju da će dobiti pismo s uplatnicom.“

„Dok sam još putovao iz Zaprešića u Zagreb na bivši posao, svakodnevna pojava na obilaznici bila je da se 90% vozi normalno u koloni, a 10% onih ‘pametnih’ upali sva četiri i kolonu zaobilazi zaustavnom trakom. Policiju koja ih kažnjava vidio sam možda dvaput u dvije godine.“, napisao je jedan korisnik u komentarima. Jedan korisnik je istaknuo kako se ne isplati gurati vodu na svoj mlin „Biti u pravu je super, ali ne pomaže ti kad ti takav udari branik, pa umjesto da odradiš što si trebao, satima se natežeš s osiguranjem i popravkom.“, drugi je pak dodao „OP, ti si moj čovjek! Ja sam uvijek spreman razbit auto i potuć se oko takvih stvari. Znam da je glupo i riskantno, ali živci prorade. Preporodio sam se otkad radim od doma!“

No, nisu svi toliko ratoborni. Neki su priznali da ipak puste vozače, bilo zbog mira ili poboljšanja protočnosti prometa: „Pustim, jer to jogunjenje po cesti nema smisla. Ako sam dobila večer prije, pustim i dva auta.“ napisao je korisnik, a drugi je dodao „Iako znam da se 99% njih samo gura, nekad ih pustim jer je to bolje za promet. A i MUP bi trebao to rješavati, a ne ja.“

