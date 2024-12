Vojni stručnjaci analizirali: Koje bi zemlje mogle biti uključene u treći svjetski rat?

SLAVLJENIČKO RASPOLOŽENJE

Pao je dogovor, vođa pobunjenika imenovan premijerom prijelazne sirijske vlade

Mohammed al-Bashir bit će premijer do 1. ožujka 2025., on je vodio pobunjeničku vladu nacionalnog spasa na sjeverozapadu Sirije do munjevite pobunjeničke ofenzive kojom je srušen s vlasti sirijski predsjednik Bashar al-Assad