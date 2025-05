Vojni ekspert o sigurnosti Europe: 'Njemačka i Italija su lak plijen za Rusiju'

Ukrajina je već jasno poručila da ruski pregovarački stav u Istanbulu pokazuje kako Moskva nema ozbiljnu namjeru za mir, dok saveznici vrše pritisak na Donalda Trumpa da uvede nove sankcije Rusiji. Prema izvještajima, Rusija navodno traži da se Ukrajina povuče iz vlastitih regija te da se obveže na neutralnost. U svjetlu tih informacija, vojni analitičar Michael Clarkea u intervjuu za SkyNews komentirao mogućnosti razgovora koji se trenutno vode:

„Ukrajina bi mogla ponuditi da nikada ne pristupi NATO-u, pa čak i da ostane izvan Europske unije,“ kaže Clarke. „No, moraju biti svjesni da Rusija nikada ne bi dopustila Ukrajini da ostane država koja može sama sebe naoružavati.“

Clarke dalje objašnjava da jedan od ruskih zahtjeva, prema dostupnim informacijama, uključuje zabranu posjedovanja oružja za masovno uništenje. Moskva želi stvoriti „neodrživu državu“ bez značajnijih oružanih snaga, kako bi Ukrajina bila ranjiva na buduću invaziju i ekonomski neodrživa. „Drugim riječima, žele državu koja unatoč svojoj veličini ‘nema mnogo toga za ponuditi’,“ kaže Clarke.

Komentirajući Vladimira Putina, Clarke dodaje: „Nema razloga vjerovati da on zaista želi dugoročan mir, jer to ne bi bilo dobro za njegovu vlast. Ukrajinci sada znaju da ono što su nudili prije početka rata 2022. godine, odnosno 2021., vjerojatno nije dovoljno, ali je to zapravo sve što su mogli ponuditi ako žele ostati suverena i održiva država.“ dodao je.

Također je analizirao kako bi se Njemačka, Italija i Poljska nosile s Rusijom u potencijalnom vojnom sukobu. "Poljska, Njemačka i Italija bile su toliko vojno nepripremljene da su se oslanjale na članak 5. kako bi se zaštitile. Priroda članka znači da se napad na jednog tumači kao napad na sve", objasnio je Clarke. Zatim je iznio različite scenarije. "Ruski napad na Njemačku, tko bi pobijedio? Rusija. Ruski napad na Italiju, tko bi pobijedio? Rusija. Ruski napad na Poljsku, tko bi pobijedio? Vjerojatno bi završilo pomalo kao rat u Ukrajini sada", smatra Clarke.

Fokusirajući se na Poljsku, Clarke kaže da se ta zemlja pojavljuje kao velika sila. Napomenuo je da Poljska ima 200.000 vojnika, i to uz velike rezerve. "5% BDP-a trošit će na obranu, Poljaci to shvaćaju vrlo ozbiljno", istaknuo je. "Oni su treća najjača vojska u NATO-u nakon Turske i SAD-a - pojavljuju se kao glavni igrač", zaključio je.