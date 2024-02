Što znači Putinovo spominjanje nuklearnog oružja? Vojni analitičar za Večernji: 'Ne bi ga se libio upotrijebiti...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je danas govor o stanju nacije koji je pratio cijeli svijet, a u kojem je detaljno govorio o svojim planovima za Rusiju. Ono što je bilo najupečatljivije je svakako njegova prijetnja što će se dogoditi ako zapadne zemlje pošalju svoje vojnike u rat u Ukrajinu te podsjećanje na nuklearno oružje koje Rusija posjeduje. Što Putinove riječi znače i jesu li one uistinu prijetnje, za Večernji list komentirao je vojni analitičar Marinko Ogorec.

- Iz govora se može zaključiti kako je to nekakav oblik njegovog izbornog programa. Jako je puno govorio o svim segmentima ruskog društva, što planira i namjerava napraviti do točno određenih dionica, do 2026., 2028., 2030. Dakle, stječe se dojam da je to svojevrsni njegov predizborni program. Govorio je s vrlo konkretnim podacima o siromaštvu, o školstvu, razvoju ekonomije, razvoju tehnologije. Gotovo da nije bilo niti jednog dijela društva ili ruske države koje se nije dotaknuo - kaže nam Ogorec. On smatra kako Putin čak nije zaprijetio nuklearnim oružjem nego je podsjetio da ga posjeduje.

- Nije čak niti zaprijetio nuklearnim oružjem nego je podsjetio da posjeduje nuklearno oružje i da se ne bi libio upotrijebiti ga ako bi to bilo krajnje nužno. Pokazao je još jednom da bi to bio smak civilizacije, što je činjenica - rekao nam je Ogorec. Putin je u svom govoru posebno istaknuo zapadnu Rusiju te obećao da će je zaštititi.

- Na zapadnu Rusiju se posebno odrazio jer ona graniči sa NATO-om. A kako bi je mogao zaštititi? Vjerojatno povećanjem snaga koje su postavljene ispred granice s Finskom koja je također članica NATO-a - analizira Ogorec. Upitali smo ga i što znači to da Rusija planira izgraditi novu globalnu financijsku infrastrukturu, slobodnu od politike, s "prijateljskim zemljama".

- Tu je prije svega mislio na zemlje BRICS-a. Postavio je neke gospodarske i ekonomske parametre za razvoj BRICS-a kao takvog i za očekivati je da bi nastavio u tom smjeru. To je ono što je njegova gospodarska platforma na koju računa - kazao je Ogorec. Podsjetimo, zemlje BRICS-a su Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, Egipat, Etiopija, Iran, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Što se tiče rata u Ukrajini, Putin je kazao kako većina stanovništva Rusije podupire njegov rat te da ga Rusija nije započela. Održao je i minutu šutnje za poginule vojnike, no ništa značajnije nije rekao niti otkrivao koji su mu daljnji planovi.

- Za rat u Ukrajini nije ništa zvučno rekao. Obratio više kao da je to sekundarna stvar. Promidžba i ostalo sve što ide, folklor koji je vezan za minutu šutnje, to se podrazumijeva, to ulazi u promidžbeni segment - kaže nam Ogorec, a na pitanje što ta 'šutnja' o ratu znači odgovara:

- To je sad vrlo teško za procijeniti. Činjenica je da je Rusija trenutačno u ofenzivi. Da li zbog toga nije dao nekakvu posebnu pozornost tome, to ćemo tek vidjeti. Stanje na terenu je takvo da pogoduje Rusima, vjerojatno zbog toga nije ulazio u detalje.

