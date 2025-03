Vlasti su inzistirale da radnik mora biti sretan da bi bio produktivan: Evo kako se ljetovalo u doba socijalizma

Kako je izgledala radnička svakodnevica izvan tvorničkog pogona u drugoj polovini 20. stoljeća? Kako se ljetovalo, zimovalo, provodilo godišnje odmore u doba socijalističke Jugoslavije šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina? Ovu temu istražila je povjesničarka Ana Rajković Pejić, znanstvena suradnica u Hrvatskom institutu za povijest, na primjeru radnika tvornice Đuro Đaković. Iako se na prvi pogled radi o toj tvornici, kontekst je postavljen vrlo široko, tako da bi se tema dobrim dijelom mogla preslikati i na bilo koju drugu veliku tvornicu tog vremena – Uljanik, Borovo, Podravku...

Skijanje u Čehoslovačkoj

Kao rezultat njezina trogodišnjeg istraživanja nastala je knjiga "Plave kute idu na more" koja pokazuje današnjim generacijama kako su njihovi preci često putovali, kako su se oni koji su zarađivali malo mogli prvi put uputiti na more, otići na odmor i kako su oni koji si to financijski nisu mogli priuštiti ili nisu imali poticaja odlazili na izložbe ili koncerte.

– Priča s godišnjim odmorima veoma je zanimljiva iz sadašnje perspektive. Naime, kada je sindikat počeo s organiziranjem godišnjih odmora, radnici u Slavoniji pa tako i u Đuri Đakoviću nisu htjeli ići jer su uvijek imali u planu nešto drugo, poput gradnje kuće, opremanja stana ili obrađivanja polja. Govorili su kako oni naprosto nemaju vremena za sunčanje negdje na moru. Taj proces prilagodbe trajao je desetak godina i tek od kraja šezdesetih godina radnici prihvaćaju odlazak na more kao nešto novo, nešto što je dobro i što im ide u korist – kaže Ana Rajković Pejić.

Sredinom šezdesetih došlo je do jačanja potrošnje, modernizacije te veće liberalizacije tržišta. Ovi su procesi uključivali i kreiranje različitih oblika kulture, od one potrošačke preko kulture odmora i sporta do masovnih odlazaka na godišnji odmor. U tvornicama su kreirani obrasci koji su, između ostalog, uključivali aktivno provođenje vremena za radnike koji su radili na iznimno teškim poslovima (npr. u ljevaonici).

U skladu sa službenom politikom socijalističke Jugoslavije, koja je, između ostalog, stavljala naglasak i na kreiranje svakodnevice radnog čovjeka, brojne tvornice raspolagale su vlastitim odmaralištima. Đuro Đaković je posjedovao dva odmarališta za svoje radnike – u Trogiru i na otoku Čiovu, a u suradnji s Ferijalnim savezom radnicima i njihovim obiteljima bilo je omogućeno i ljetovanje na Korčuli. Plaćanje je bilo omogućeno u šest mjesečnih rata, što je olakšavalo pristup godišnjim odmorima.

Uz ljetovanja na Jadranu, bilo je organizirano i zimovanje u Čehoslovačkoj. U tom je pogledu važna suradnja s tadašnjom čehoslovačkom tvornicom Prvom brnjanskom, s kojom je dogovorena svojevrsna razmjena radnika. Tako su Đurini radnici u zimskim mjesecima odlazili na godišnji odmor u Brno, dok su radnici Prve brnjanske tijekom ljeta dolazili u Đurina odmarališta. U sklopu ove "razmjene", OSIZ za odmor i rekreaciju organizirao je i školu skijanja pod vodstvom stručnog kadra.

– Tadašnje vlasti inzistirale su na tome da radnik mora biti sretan da bi bio produktivan. I ako je radnik odmoran, ako provodi nekih 15 ili 20 dana na moru, on se vraća na svoje radno mjesto s većim radnim elanom i više će se dati tvornici. To je bila premisa koja nije uvijek bila točna – ističe Rajković Pejić.

Aktivni i nakon posla

Đuro Đaković bio je jedna od najvećih tvornica tog vremena i perjanica industrije. Na svom vrhuncu zapošljavao je 16 tisuća ljudi i "vukao" cijelu regiju. O Đuri Đakoviću izdane su četiri monografije, ali uvijek su to bile teme vezane uz proizvodne procese, koliko je iz pogona tvrtke izlazilo kotlova, cisterni ili vagona. Međutim, nitko se nije ozbiljnije pozabavio radnicima, time kako su oni živjeli i proživljavali onih osam sati nakon posla, ali i što se sve događalo u halama mimo proizvodnih procesa, za vrijeme pauze. Radnici su bili zainteresirani za kulturne aktivnosti na kojima su ostajali nakon svog radnog vremena, recitirali su, učili kazališne predstave, bili aktivni u folkloru i plesnim skupinama, što je iz današnje perspektive poprilično zanimljivo. Također, vrlo je zanimljivo i pitanje problema koji su se javljali unutar same tvornice, od krađe novca i imovine do problema s alkoholizmom.

– Naša historiografija uvijek je usmjerena na velike povijesne ličnosti, velike bitke, Drugi svjetski rat itd., ali nitko se bavi svakodnevicom, a materijala ima. Jedan od povoda za pisanje bio je zapravo popuniti tu prazninu. Ovo je prva monografija koja se tiče tog područja i nadam se da će biti poticaj da se i druge tvornice istraže u ovom kontekstu – zaključila je autorica.

