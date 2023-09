Vlasnik Minta: Šteta je oko 800 tisuća eura, bojim se da bi mogla biti i veća

Šteta je ogromna i neka naša prva procjena iznosi oko 800.000 eura. Bojim se da bi mogla biti i veća. Zasad ne puštamo nikoga u klub jer su posvuda ostaci ploča knaufa, rasvjete i ostalih uređaja sa stropova i zidova, koji su svi nagorjeli i rastopljeni, pa da nekome nešto ne padne na glavu - kazao je to vlasnik kluba Mint koji je izgorio u noći s ponedjeljak na utorak u zagrebačkoj Ulici Florijana Andrašeca.

Kristijan Babić raščišćava zgarište i zbraja štetu koja je, kako kaže, mnogo veće od inicijalne procjene zagrebačke policije koja traga za počiniteljem. Babić je rekao kako je teško reći kada će ponovno otvoriti, no kaže kako će dati sve od sebe da to bude do kraja studenog, javljaju 24 sata.

- 19. rujna oko 3 sata u Ulici Florijana Andrašeca, iz za sada neutvrđenog razloga izbio je požar unutrašnjosti ugostiteljskog objekta koji nije poslovao i u njemu nije bilo osoba, a koji je u potpunosti izgorio. Požar su ugasili vatrogasci. Tijekom požara nije bilo ugrožavanja druge imovine niti sigurnosti osoba. Materijalna šteta iznosi oko 100.000 eura. Obavljenim očevidom je utvrđeno da je u prostoru ugostiteljskog objekta požar namjerno izazvan. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - objavila je jučer zagrebačka policija.

