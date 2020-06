Vlasnik luksuznog hotela pedalira 1200 kilometara i promovira ljepotu Hrvatske

Po jakoj kiši, vozeći offroad stazama i autocestama preko granica četiriju država, 1200 kilometara u osam dana na svom će biciklu prevaliti Mike Saran, investitor, filantrop, avanturist te vlasnik hotela Le Méridien Lav u Splitu i osnivač zaklade Sport2Life. Pothvat je to koji je učinio, kaže, kako bi promovirao ljepotu Hrvatske, a osobito Dalmacije u kojoj se nalazi i njegov hotel. Iz Praga je krenuo 8. lipnja, hrvatsku granicu prešao je jučer, a u Zagreb stiže danas. Njegov put nastavlja se sve do Splita kamo bi trebao stići u ponedjeljak i tako službeno otvoriti hotel Lav za nadolazeću sezonu, a do tad posjetit će neke od najljepših hrvatskih turističkih odredišta – dvorac Trakošćan, slapove u Rastokama, Plitvička jezera, Krku, Šibenik, Trogir i stići do hotela Le Méridien Lav u Splitu.

Usput osvojio i alpski vrh

Od Praga sve do Dioklecijanova grada, ruta ovog rekreativca vodila ga je kroz krajolike Češke, Austrije i Slovenije, što mu je dalo priliku da se između smjena vožnji – koje su trajale između osam i devet sati dnevno – okuša i u alpskom planinarenju.

– U Austriji sam, trećeg dana, uzeo jedno slobodno prijepodne koje sam iskoristio kako bih se popeo na alpski vrh Preinerwand-Kreuz, visok 1783 metara! To nije bilo obično planinarenje, već je uključivalo i alpinističko penjanje s užadi. Još jedan izazov za mene – smije se Saran koji je, kao da mu taj zadatak nije bio dovoljno težak, nakon toga još tri sata nastavio s vožnjom prema Hrvatskoj i prešao dodatnih 59 kilometara – i to po kiši, koja ga je pratila većinu putovanja.

Foto: Privatna arhiva

A pratili su ga i drugi suputnici, biciklisti koje bi sreo po putu, a s njim još od Praga pedalira i prijatelj i poznati češki biciklist Tomaš Grim koji je ga je prema originalnom planu trebao otpratiti samo do češko-austrijske granice. No, objašnjava naš sugovornik, njemu se putovanje toliko svidjelo da je odlučio ostati do samog kraja, odnosno sve do Splita. Na ovom putovanju upoznali su, dodaje, mnogo zanimljivih ljudi, koji su na njegov pothvat gledali s iznenađenjem i odobravanjem.

– Mnogima isprva nije bilo jasno kamo smo krenuli na biciklima, bili su iznenađeni, mnogi su nam čestitali na volji i hrabrosti. Svima sam ispričao svoju priču o ovom podvigu i zašto sam krenuo prema Hrvatskoj. Nakon cijele ove izazovne situacije imam osjećaj kako je ljudima bilo drago vidjeti me, čuti moj plan i cilj, čini mi se da im je dao određenu nadu kako se život sve više vraća u normalu, koliko je to moguće – kaže Saran. Ovo je putovanje, priznaje, naporno i fizički kao i psihički. Iako se i inače rekreira i bavi redovnom tjelovježbom, a osim toga putem zaklade Sport2Life potiče mlade na zdraviji i aktivniji život, do devet sati bicikliranja dnevno definitivno je uzelo danak na njegovim mišićima, koje gotovo nije stigao pošteno odmoriti. Tu su i vremenske prilike koje su ga, ističe, dodatno iscrpile.

Foto: Privatna arhiva

– Trudim se istegnuti koliko god mogu kada ne bicikliram, dobro jedem i pravilno se hidratiziram. No, mentalno sam bio spreman na ovakav izazov. Želim iskoristiti svaki trenutak ovog putovanja i uživati u ovom izazovu, krajolicima, okruženju kroz koje se krećemo, u ovom cijelom iskustvu – kaže Saran.

Hrvatska je lijepa i sigurna

Dodaje da mu je bilo drago na putovanju svima ispričati o ljepotama Hrvatske, kao i da jedva čeka tu ljepotu iskusiti.

– Hrvatska je predivna destinacija s očuvanom obalom, možete je obići autom, biciklom, možete uživati u moru ili planinama i vrlo je sigurna destinacija koja se uspješno obranila od globalne pandemije u proteklim mjesecima – ističe Saran.