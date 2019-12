Vlada otkrila na koje će projekte u Zagorju uložiti 3,68 milijarde kuna

Vlada je na sjednici u Krapini u petak donijela 38 što zaključaka, što odluka o projektima vezanima uz sam grad te Krapinsko-zagorsku županiju, a ukupna im je vrijednosti 3,68 milijarde kuna, od čega čak 2,6 milijarde kuna za projekte cestovne i željezničke infrastrukture.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je to u uvodu sjednice važnom porukom ravnomjernog regionalnog razvoja i dobre suradnje Vlade s jedinicama lokalne i područne samouprave.

Među ostalim, Vlada je usvojila zaključak u vezi s realizacijom vodno-gospodarskih projekata, čija je svrha poboljšanje standarda i zdravlja ljudi te zaštita okoliša na području Krapine i Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 916 milijuna kuna, a od toga će se, naveo je ministar Tomislav Ćorić, 475 milijuna kuna financirati iz EU fondova.

Vlada je dala koncesiju društvu Terme Tuhelj, na 30 godina uz jednokratnu naknadu od 160,5 tisuća kuna te plaćanje godišnje naknade za ukupnu količinu zahvaćenih mineralnih i geotermalnih voda za sport i rekreaciju.

Za ceste i željeznicu 2,6 milijarde kuna

Usvojila i niz zaključaka vezanih uz realizaciju projekata iz cestovne i željezničke infrastrukture, Oleg Butković istaknuo je da je trenutno u provedbi niz infrastrukturnih projekata ukupno vrijednih milijardu kuna te da su današnji zaključci ukupno vrijedni 2,6 milijarde kuna (315 milijuna kuna za projekte u željezničkom prometu te 2,3 milijarde u cestovnom prometu).

Kako je u uvodu sjednice rekao krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović, a najavljujući točke vezane uz vodno-gospodarstvene projekte i projekte cestovne infrastrukture citirao ga premijer Andrej Plenković, sve su odluke u skladu s ciljem "do sake hiže voda, do sake hiže cesta".

Među inim, prihvaćeni su zaključci o Projektu izgradnje drugog kolnika autoceste Zagreb - Macelj na dionici Krapina – Đurmanec u duljini od 3,75 kilometra, kao i Projektu izgradnje državne ceste Zabok – Krapina, na dionici uz industrijsku zonu u Zaboku i od Velike Vesi do Krapine, ukupne dužine 5,5 kilometara te Projektu izgradnje brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok, na dionicama od Popovca do Kašine i od Kašine do Zlatar Bistrice sa spojnom cestom prema Brezničkom Humu.

Donesen je i zaključak o realizaciji Projekta obnove željezničke pruge L102 Savski Marof - Kumrovec - državna granica, na dionici Harmica – Klanjec u dužini 19,4 kilometara te Projektu modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge R106 Zabok - Đurmanec - državna granica, na dionici Zabok - Đurmanec – Hromec u duljini 8 kilometara.

Za uređaj za magnetsku rezonancu ukupno 7 milijuna kuna

Prihvaćen je i zaključak o pružanju financijske potpore za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana radi podizanja kvalitete i bolje dostupnosti pružanja zdravstvenih usluga za što je u proračunu za iduću godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu osigurano 7 milijuna kuna.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić pritom je podsjetio da do prije dvije godine u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj nije bilo uređaja za magnetsku rezonancu, a da je u mandatu ove Vlade nabavljen u Čakovcu te Varaždinu, a sada će biti i u bolnicu u Zaboku čime će se, ocijenio je, pridonijeti podizanju kvalitete i smanjenje liste čekanja.

Donesena je i odluka o financiranju Centra za robotiku u rehabilitaciji u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice odnosno nabavci robota za fizikalnu terapiju te je u proračunu za iduću godinu te projekcijama za 2021. i 2022. za to osigurano ukupno 1,5 milijun kuna.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek najavila je izradu cjelovitog dokumenta koji će odrediti sve konzervatorske zahtjeve za obnovu dvoraca Krapinsko-zagorske županije, dok je Blaženka Divjak navela da će se poduprijeti projekti izgradnje školskih-sportskih dvorana u Oroslavju, Gornjoj Stubici, Krapinskim Toplicama, Petrovskom, Konjščini i Velikom Trgovišću, dok će za obnovu jakim vjetrom oštećenog krovišta Osnovne škole August Cesarec u Krapini biti izdvojeno 1,25 milijuna kuna.

S 300.000 kuna sufinancirat će se opremanje sportske dvorane Područne škole Hrašćina, čija je izgradnja u tijeku, a 137.000 kuna bit će izdvojeno za opremanje praktikuma biologije, kemije i fizike Osnovne škole Bedekovčina.

Donesena je i odluka o financiranju projekta izgradnje središnjeg spomen-obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Krapini (500 tisuća kuna u ovoj te 200 tisuća kuna u 2020. godini), kao i odluka o financiranju projekta izgradnje Spomen-hiže Rudolfa Perešina (700 tisuća kuna u ovoj i 300 tisuća kuna u 2020. godini), a Ministarstvu poljoprivrede dana je suglasnost za sklapanje sporazuma sa Srednjom školom Bedekovčina radi financiranja projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za projekt modernizacije i dogradnje praktikuma Poljoprivrednog učilišta.

Prihvaćeno je i nekoliko odluka kojima se regulira darivanje nekretnina u vlasništvu države općinama iz Krapinsko-zagorske županije.

Kolar: Zdravstveni turizam naše je strateško opredjeljenje

Istaknuvši da je zdravstveni turizam strateško opredjeljenje županije, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar na kraju sjednice Vladu je, kako je rekao, zatražio i zamolio da se u pregovorima s Europskom komisijom, osim primarne zdravstvene zaštite, izbori da u sljedećoj financijskoj omotnici bude omogućeno financiranje zdravstvenog turizma, odnosno specijalnih bolnica.

Svim ministrima i premijeru zahvalio je na odlukama donesenima za boljitak života ljudi u županiji, a krapinski gradonačelnik Gregurović ocijenio je kako se dobrim dijelom ostvarila njegova želja da članovi Vlade u Krapinu dođu "kao sveti Nikola, s darovima".

Premijer je sjednicu ocijenio kao snažnu poruku razvoju županije. "Mislim da je ovo jedna snažna poruka razvoju, razumjeli smo ambicije za dalje i u dijalogu između Vlade, županije, gradova i općina nastojat ćemo da se i u okviru idućeg višegodišnjeg financijskog okvira nađu sredstva koja će omogućiti realizaciju projekata koji su bitni za županiju i Hrvatsko zagorje", poručio je.

Nakon sjednice Vlade potpisano je 8 sporazuma te je uručeno 51 ugovor, dodatak ugovorima, odluke i tabularne isprave vezane uz projekte u nadležnosti više ministarstava, ukupno vrijednih više od 80 milijuna kuna.