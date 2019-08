Vještinu i znanje u oranju brazde demonstriralo dvanaest orača

Kako dobro preorati parcelu i ove su godine pokazali sudionici tradicionalnog, 16. natjecanja orača Brodsko-posavske županije, koje je u organizaciji županijske Udruge natjecatelja u oranju, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede te županijskog Upravnog odjela za poljorivredu održano na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Šime Marijanovića u Donjim Andrijevcima.

- U proteklih 16 godina organiziranja ove manifestacije iznjedrili smo prepoznatljive i odlične natjecatelje, pobjednike koji su godinama bili na tronu. Uz one iskusne, iz godine u godinu dolaze novi, mladi naraštaji i to je potvrda da svijet počiva uvijek na mladima. Na ovakvim natjecanjima oni na neki način polažu svoj ispit zrelosti, za sve njih veliki je uzazov da prikažu i testiraju svoje vještine, znanje i spretnost. Ja pola u šali, pola u zbilji često kažem da volim kada ocjenjivački žiri ima puno posla, jer to znači da odlučuju detalji i nijanse. Drugim riječima, želim da svi natjecatelji pokažu svoj maksimum na parceli gdje nije lako orati - rekao je Željko Burazović, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Brodsko-posavske županije.

Treba napomenuti da postoji 14 parametara koji se ocjenjuju i koji su u konačnici odlučili pobjednika. Ove godine sudjelovalo je 12 natjecatelja iz desetak općina, od čega pet u kategoriji plugova premetnjaka i sedam u kategoriji plugova ravnjaka.

- Princip natjecateljskog oranja potpuno je drugačiji u odnosu na klasično oranje. Boduje se ravnina, pravac, čistoća brazde, nalegnutost brazde, ima li ili nema žetvenih ostataka i slično, ali najvažnije je kakav je orač u glavi, koliko je trenirao, kakav mu je plug i kakav ima traktor - pojasnio je Dario Đurđević, predsjednik Udruge natjecatelja u oranju Brodsko-posavske županije, najstarije hrvatske udruge orača.

- Raduje me ovako lijep broj natjecatelja, sve to zahtijeva veliku organizaciju. Znamo da je oranje prva i osnovna operacija i stoga smo prije ovog natjecanja organizirali edukacijski tečaj kako bi orači koji to žele još više usavršili svoje znanje i dostojno nas predstavili na svjetskim natjecanjima – rekao je Đuro Cerovčec, član Izvršnog odbora krovne udruge orača RH.

Pobijedili su Šimo Karavidović iz Gundinaca u kategoriji premetnjaka i i Marijan Petričević iz Bodovaljaca u kategoriji ravnjaka. Njih dvojica predstavljat će Brodsko-posavsku županiju na državnom natjecanju orača koje će se održati 21. rujna u Sunji.