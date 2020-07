Suđenje Vidoševiću: Vještak nije dovršio nadopunu nalaza, rasprava odgođena

Muke po vještaku u aferi HGK-Remorker, u kojoj su Nadan Vidošević i još nekoliko osoba optuženi za izvlačenje novca iz HGK-a se nastavljaju pa je tako jučer odgođen nastavka suđenja jer vještak Zrinko Ručević nije dovršio nadopunu svog nalaza.

Nalog za nadopunu knjigovodstveno-financijskog vještačenja dobio je na zadnjoj raspravi polovinom svibnja. Tada je dobio i roku u kojem taj nalaz mora dovršiti, što se nije dogodilo, a Ručević je nakon što ga je predsjednik sudskog vijeća Zdravko Majerović u nekoliko navrata kontaktirao, obavijestio sud da mu za izradu nadopune nalaza treba još neka dokumentacija. Tu je dokumentaciju jučer dobio, a dobio je i rok do kraja tjedna da dovrši nalaz i otpremi ga strankama kako bi se one na njega mogle očitovati.

Suđenje će biti nastavljeno u rujnu, a knjigovodstveno - financijsko vještačenje bitna je stvar u ovom postupku jer USKOK u optužnici tvrdi da Vidošević i njegova obitelj imaju nesrazmjer od 33,4 milijuna kuna u prihodima i rashodima, te su tražili da im se to oduzme.

No Kako je Vidošević taj koji mora dokazati da je svoju imovinu stekao na zakonit način, to mu za sada više nego dobro ide, jer je spomenuti nesrazmjer nakon dodatnih vještačenja za sada pao na 9,2 milijuna kuna. Drugim riječima, svakom novom nadopunom financijsko-knjigovodstvenog vještačenja nesrazmjer između Vidoševićevih prihoda i rashoda se smanjuje, jer on sudu prilaže dokumentaciju koja dokazuje porijeklo njegove imovine. On prema optužnici, koja njega i ostale tereti za izvlačenje gotovo 40 milijuna iz HGK, što sam, što s obitelji, posjeduje 26 nekretnina te 444 umjetnine. Umjetnine su mu izuzete kada je uhićen u studenom 2013. u to je vrijeme bio predsjednik HGK.