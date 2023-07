Više od polovice kandidata palo prijemni za Medicinski: 'Na nekim pitanjima sam doslovce pogađao'

Više od polovice maturanata palo je na prijemnom ispitu za Medicinski fakultet koji se održao prošloga petka, objavljeno je na Fakultetu. Radi se o prijemnom ispitu za integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine kojeg je od 920 kandidata prošlo ispitni prag njih 402, što je pad od 56 posto.

I dok su s Fakulteta čestitali svima koji su položili, nekolicina kandidata ispričala je za Srednju.hr iskustva koja su doživjeli prošloga petka, u jeku iščekivanja prvih rezultata mature.

- Iskreno, očekivao sam da će mi pasti kamen sa srca nakon prijemnog jer mi je to zadnji ispit prije početka ljeta, ali zbog nekih pitanja, poglavito iz kemije, baš i nije tako. No, mislim da ispit u cijelosti nije bio toliko težak. Bili su zbilja kreativni pri sastavljanju pitanja i ništa na svijetu ne bi me dovoljno pripremilo za neka od njih. Na nekima sam odgovor doslovce pogađao, a sad vidjet ćemo koliko sreće imam - ispričao je Željko iz Đuđrevaca.

Osim toga, Željko je mišljenja kako je bilo dovoljno vremena za one koji su se pripremali. Inače, u 180 minuta pristupnici su morali rješavati zadatke iz biologije, kemije i fizike, a od ukupno 600 bodova, trebalo je sakupiti 330 kako bi se prošao prijemni ispit, odnosno 40 posto iz svakog predmeta.

- Nakon prijemnog bila sam dosta nekako neutralna i bilo mi je drago što sam sve stigla napisati i što je i to završilo. Jednostavno je previše svega, ali nadam se najboljem. Sva tri predmeta bila su zahtjevna i u svakome je bilo pitanja o kojima ste morali malo bolje razmisliti ili jednostavno zaokružiti bar nešto - ispričala je Marea iz Zagreba, dok je Dragan iz Pule objasnio kako je ''cijeli test bio loše postavljen i složen''.

- Ne sviđa mi se format zbog nepotrebnog gradiva koje se uči ‘badava’. Na primjenom iz medicine trebalo bi se ispitivati znanje usko povezano s medicinskim poljem, a ne koliko je Vinko teži od Marka ako ne sjede na istom razmaku na klackalici - mišljenja je Dragan.

