Više ljudi upucano u podzemnoj željeznici u New Yorku, policija traži napadača

Više je ljudi upucano u podzemnoj željeznici u New Yorku u četvrti Brooklyn, piše NBC.

Najmanje petero ljudi je upucano, a napadač je navodno u trenutku napada nosio gas masku i reflektirajući prsluk.

Policija traži napadača koji je trenutno u bijegu te je poslala apel građanima da izbjegavaju to područje.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7