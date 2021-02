Vila nije moja, kaže Putin, no prosvjedi se ipak nastavljaju

I ovog su se vikenda u Rusiji održavali prosvjedi protiv zatvaranja ruskog oporbenjaka Alekseja Navaljnog. Tako je sasvim moguće da su Vladimir Putin i Kremlj napravili pogrešnu procjenu što se tiče realne snage svojeg oponenta koji je nakon povratka iz Njemačke odmah i pritvoren. Sada izgleda da Navaljni ima puno više pristaša nego što se činilo pa se ruski režim nije udostojao ni nazivati ga oporbenjakom, već tek blogerom i influencerom. Međutim, i ovoga je puta na ulice ruskih gradova izašlo dosta ljudi, toliko da je 2000 prosvjednika pritvoreno. Situaciji nije pomogao ni subotnji manevar Arkadija Rotenberga, tajkuna bliskog Vladimiru Putinu, koji je izjavio da je crnomorska vila o kojoj su Navaljni i njegovi snimili i dokumentarni film zapravo njegova, a ne u vlasništvu ruskog predsjednika.

Stajala 1,4 milijarde dolara

Početkom prošlog tjedna i Vladimir Putin zanijekao je da je vila iz videa koji se u Rusiji širi internetom njegova ili njegove obitelji, čak je nazivajući i dosadnom, a onda je u subotu milijarder Rotenberg pred javnosti izjavio da je on pravi vlasnik. Odmah je bilo sumnjivo što je ta njegova izjava objavljena u sklopu intervjua koji je dao Kremlju sklonom Mash Telegramu prije nego što je to potvrđeno i agenciji Interfax.

– Uspio sam sklopiti dogovor s kreditorima prije nekoliko godina pa sam postao korisnik te lokacije, stajalo je i u službenoj Rotenbergovoj izjavi. U videu, koji je zapravo jedan istraživački specijal, Navaljni tvrdi da zdanje dostojno i samog Kralja Sunca sadrži i klizalište te kockarnicu dok se u sklopu okolnog zemljišta nalazi i vinograd. I to nije kraj jer će se imanje u cijelosti završiti tek za nekoliko godina s ciljem da postane hotel u kojem bi se iznajmljivali apartmani. U dokumentarcu se tvrdi da je sve koštalo 1,4 milijarde dolara te da je plaćeno najvećim mitom u povijesti. K tome, Aleksej Navaljni nije prvi koji je pisao o tajanstvenom megaluksuznom zdanju, već je to ranije učinio, primjerice, BBC-jev Tim Whitehall još 2012. godine kada je također donio informaciju da se sve gradilo prema Putinovim željama i namjerama, a to je također odmah i opovrgnuto.

No i nakon gotovo deset godina, vila ili bolje rečeno palača, i dalje je tema, poglavito na društvenim mrežama, te je, čini se, i bitan katalizator prosvjeda nakon što je Navaljni ustvrdio da iza svega stoji velika korupcija. Čini se da se Putinova vlast susreće s problemom kakav do sada nije imala. Jučer je u gradovima na Sibiru i na krajnjem ruskom istoku privedeno 450 ljudi, između ostalih ponovo je privedeno i nekoliko bliskih suradnika Alekseja Navaljnog, poput Marije Aljokine, članice sastava Pussy Riot. Planirano je bilo i da se prosvjedi ponovo održe i u samoj Moskvi te drugim gradovima kako bi se izvršio pritisak na vlast da pusti na slobodu svog trenutačno najvećeg protivnika Alekseja Navaljnog. Prema onome što kažu medijska izvješća, jučerašnji prosvjedi nisu bili tako brojni i intenzivni kao prošlog vikenda kada je privedeno više od 4000 ljudi. Snage sigurnosti su, primjerice, u Vladivostoku uspjele spriječiti prosvjednike da uđu u središte grada te su se oni morali premjestiti na dokove amurskog zaljeva.

Minusi ih ne sprečavaju

Treba primijetiti da je temperatura u tom gradu na krajnjem istoku Rusije jučer bila -13 stupnjeva Celzijevih. U Jakutsku je bilo još hladnije, -42 stupnja Celzijeva. I tamo i u Tomsku, odakle je Navaljni prebačen u Njemačku nakon sumnji u trovanje, moglo se čuti skandiranje ‘Putin je lopov’ ili ‘Oslobodite ga’ uz mahanje ruskim zastavama.

– Ovo je prvi put da smo izašli na prosvjed. Dosta mi je bezakonja vlasti, rekao je reporteru jedan od prosvjednika. U Moskvi su se poduzele najstrože mjere, pa je na lokacijama gdje su planirani prosvjedi pješacima pristup bio zabranjen, a neke su stanice metroa i zatvorene. Jedna od lokacija prosvjeda trebala je biti i nedaleko od Kremlja, kao i kod zgrade FSB-a. No prosvjednici su, iako do zaključenja ovog izdanja nije objavljena procjena o njihovu broju, morali otići na rezervno mjesto izvan užeg gradskog središta. Saveznici Navaljnog pokušavaju ga osloboditi i diplomatskim putem pa su se tako obratili administraciji Joea Bidena s prijedlogom da se uvedu sankcije za 35 ljudi koje se smatra Putinovim najbližim saveznicima. Video o crnomorskom zdanju i dalje je popularan, a do sada je zabilježio više od 100 milijuna pregleda.