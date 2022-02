VIDEO Završeno je arhitektonsko čudo koje spaja Europu i Aziju: Ovaj most koštao je kao 10 Peljeških

Velebni viseći most 1915 Çanakkale koji povezuje Europu i Aziju preko morskog tjesnaca Dardaneli bit će službeno otvoren 26. veljače, pet godina nakon što je kamen temeljac položio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pišu turski mediji.

- Doći će naši partneri iz Južne Koreje, dolazi i premijer, a čekamo samo potvrdu od predsjednika (Erdogana, op. a.), rekao je Ebru Özdemir, šef uprave kompanije LİMAK Holding koja upravo dovršava gradnju mosta.

On je objasnio i da je trošak projekta s predviđenih 2,8 milijardi eura porastao na 3,1 milijardu eura (podsjetimo, Pelješki most koštao je oko 280 milijuna eura, a zajedno s pristupnim cestama cijeli je projekt težak 420 milijuna eura).

Kao razlog poskupljenja Özdemir je naveo poremećaje koje je u nabavi izazvala pandemija.

- Jamčim vam da se most i autocesta koja vodi do njega nisu mogli napraviti za manje novaca, poručio je i dodao da će mostarina vjerojatno iznositi 15 eura.

Naime, osim mosta gradi se i 85 kilometara dionice autoceste, od toga 75 kilometara na europskoj strani (od Malkara do Sütlüce) i 10 kilometara na azijskoj strani (između Lapseki i Çanakkalea).

Osim toga da spaja dva kontinenta, ovaj most izdvaja i najduži raspon na svijetu, koji se između dva glavna pilona (visoka 318 metara) proteže do dužine od čak 2023 metara. To je 32 metra duže od još uvijek aktualnog rekordera, visećeg mosta Akashi Kaikyo u Japanu (koji je dovršen 1998. godine). Dakle, ako gledamo glavni raspon, riječ je o najvećem visećem mostu na svijetu.

Ukupno će most Çanakkale 1915 biti dug 3563 metra, a s prilaznim vijaduktima dosegnut će dužinu od 4608 metara. Predviđeno je da ima tri vozne trake u svakom smjeru, zajedno s nogostupima koji će služiti radnicima za održavanje mosta.

Inače, dužina glavnog raspona od 2023 metra u sebi ima dosta simbolike, budući da predstavlja godinu na koju će slaviti 100. godišnjica Republike Turske, koju je utemeljio Mustafa Kemal Atatürk.

Simbolika tu ne staje. Sam naziv mosta, 1915 Çanakkale, odaje počast bitci za Galipolje iz Prvog svjetskog rata (koju Turci zovu Çanakkale Savaşları prema mjestu gdje se bitka odvijala) u kojoj je turska vojska porazila oružane snage sila Antante, uglavnom iz tadašnjeg Britanskog carstva.