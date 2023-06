VIDEO Zastrašujuća moć prirode: Tornado poharao grad u Teksasu, ima mrtvih

Grad Perryton u Teksasu pogodio je snažan tornado. Iza sebe je ostavio najmanje troje mrtvih, više od 50 ozlijeđenih, a štete su ogromne. Šef vatrogasne službe Perrytona Paul Dutcher rekao je za CNN da se još jedna osoba smatra nestalom. Od troje stradalih, dvoje je poginulo u poslovnoj četvrti u središtu grada, a treći je umro u kampu za prikolice u sjeveroistočnom dijelu grada. Zgrada vatrogasne postrojbe pretrpjela je izravni udar tornada. Cijela sjeveroistočna strana Perrytona je uništena nakon tornada, rekao je Cole Underwood, sportski direktor srednje škole Perryton i nogometni trener za CNN. Škola služi kao sklonište za one pogođene olujom, rekao je. "Više od 250 do 300" ljudi je bilo tamo, uključujući "volontere i ljude koji su dolazili i jeli i samo uzimali vodu i čistili", rekao je.

Short clip of Perryton, TX tornado filmed from hwy 143 on east side of town. Very strong. Semis were thrown. @NWSAmarillo #txwx pic.twitter.com/opulICzlox