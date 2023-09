VIDEO Trenutak kada se vjenčanje pretvorio u tragediju: 'Gušili smo se, nismo znali kako izaći'

Najmanje je stotinu ljudi poginulo, a 150 je ozlijeđeno u požaru na proslavi vjenčanja u okrugu Hamdaniya u iračkoj pokrajini Nineveh, objavili su irački državni mediji rano u srijedu, a prenosi Reuters. Lokalni izvori ističu da bi broj žrtava mogao biti i veći. Nije poznato jesu li mladenka i mladoženja među žrtvama. Naime, par je navodno plesao kada su zapaljeni komadi sa stropa počeli padati na plesni podij. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice diljem regije Nineveh.

Vatra je, priopćila je lokalna civilna zaštita, zahvatila veliku dvoranu u kojoj je bilo vjenčanje, a nakon što je tijekom proslave zapaljen vatromet. Društvenim mrežama širi se i snimka koja navodno prikazuje trenutak izbijanja požara.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO