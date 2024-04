Bacio letke u zrak, polio se gorivom i zapalio upaljač: Preminuo muškarac koji se zapalio prije suđenja Trumpu

Teoretičar zavjere Max Azzarello (37), kako se nazivalo muškarca koji se jučer zapalio u parku na Manhatttanu nasuprot ulice gdje je počelo suđenje Donaldu Trumpu, preminuo je u bolnici u petak u večernjim satima, potvrdila je to policija u New Yorku. Azzarello je odmah nakon incidenta bio prevezen u bolnicu, no zadobio je teške opekline kojima je podlegao u bolnici.

On je jučer, uoči početka suđenju bivšem američkom predsjedniku, bacio u zrak gomilu letaka, a onda se polio gorivom i zapalio pred prestrašenim svjedocima, prenosi New York Post. Inače se opisivao kao ''istraživača'' koji je u New York stigao iz Floride, bez znanja svoje obitelji, kako bi prosvjedovao protiv političara.

- Ovim ekstremnim činom prosvjeda želi se skrenuti pozornost na hitno i važno otkriće: mi smo žrtve totalitarne prijevare, a naša vlastita vlada sa saveznicima sprema apokaliptični fašistički svjetski udar na nas - pisalo je u letku koji je nazivao svojim manifestom.

Policajaci su nakon tog incidenta preplavili cijelo područje, a na mjesto je stiglo i vozilo hitne pomoći. Kako se navodi, muškarac je preminuo oko 22.30 sati.

Već je prije bio uhićen u tri navrata, većinom zbog remećenja javnog reda i mira te oštećenje imovine. Međutim, policajci su i ranije primijetili kako je Azzarello suicidalan. Svjedoci koji su se tamo nalazili bili su užasnuti.

- Samo je stajao i nakon minute pao na tlo. Dok su policajci stigli, mogli ste vidjeti kožu. Nije radio veliku buku, bio je dosta tih. Jako zastrašujuće - objasnio je jedan svjedok.