VIDEO Turbulencija na letu za Moskvu izazvala paniku: Putnici vrištali, jedna žena ozlijeđena

Zrakoplov Boeing 777-300, ruske aviokompanije Aeroflot, zahvatila je ozbiljna turbulencija dok je letio iznad sjevernog Urala. Na tom letu iz Petropavlovska-Kamčatskog za Moskvu bile su stotine putnika. Turbulencije su izazvale veliku paniku među putnicima, a jedna je žena zadobila lakše ozljede glave.

Turbulencija je nastupila iznenada, a putnici na to nisu bili spremni. Žena koja se pokušavala vratiti na svoje mjesto iz toaleta tada je odbačena što je rezultiralo ozljedom glave. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje uspaničene putnike koji se drže za sjedala ispred sebe dok se zrakoplov snažno trese. Usred straha i zbunjenosti, putnicima je prvo rečeno da zavežu pojaseve, a potom da legnu na pod, navodi BNN.

