VIDEO Sukob pripadnika FSB-a i naoružanih pobunjenika u ruskom gradu, stambene zgrade evakuirane

U gradu Karabulak u Ingušetiji, republici na sjevernom Kavkazu, trenutno je u tijeku antiteroristička akcija nakon sukoba naoružanih pobunjenika i agenata FSB-a, javljaju ruski mediji.

Ruski nacionalni teroristički odbor javio je kako su otkrili militante u inguškom Karabulaku. Navodno su imali namjeru izvršiti terorističke napade, piše RIA Novosti. "U Ingušetiji, tijekom operativnih potraga koje su provele službe sigurnosti u jednoj od stambenih zgrada u gradu Karabulak, skupina bandita koji su gajili namjeru počiniti terorističke zločine visokog profila otkrivena je i blokirana od strane specijalnih snaga FSB-a" stoji u priopćenju.

Kad su ih FSB-ovci pokušali uhititi je započela pucnjava te su ubrzo nakon i evakuirani stanovnici obližnjih zgrada radi obračuna. Protuteroristička operacija se provodi u četiri ulice, a TASS je objavio kako se jednog od militanata već traži radi napada na službenike prošle godine.

