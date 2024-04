VIDEO Stotine stanovnika evakuirano nakon erupcije indonezijskog vulkana Ruang

Vulkan, smješten na otoku Ruang oko 100 km od glavnog grada provincije Manado u Indoneziji , eruptirao je više od tri puta od utorka. Vlasti su podigle razinu upozorenja na drugu najvišu razinu nakon povećane aktivnosti, rekla je dužnosnica indonezijskog Centra za vulkanologiju i smanjenje geoloških opasnosti (PVMBG) Heruningtyas Desi Purnamasari.

Erupciju Ruanga potaknuli su nedavni potresi na otoku, pri čemu je planina u nebo izbacivala opasne i "eksplozivne vruće oblake" visoke čak 1,8 km, rekla je. "Moramo evakuirati otok jer predviđamo da bi moglo biti još erupcija. Nikakva aktivnost nije dopuštena unutar četiri kilometra od kratera", rekla je.

Snimke pokazuju tokove crvene lave koji teku niz planinu i valovite oblake sivog pepela iznad kratera. Otok Ruang je dom za oko 838 stanovnika, od kojih je većina sada evakuirana na najbliži otok Tagulandang, rekla je Heruningtyas. Indonezija se nalazi na takozvanom "pacifičkom vatrenom prstenu", području visoke seizmičke aktivnosti koje se nalazi iznad više tektonskih ploča.

