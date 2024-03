VIDEO Šokantna snimka: Penjali su se po zidovima kako bi prijatelji varali na ispitu

Ispiti su rijetko kad lagani, pa nije čudo što neki odluče posegnuti za varanjem kako bi osigurali svoj uspjeh. No, nagrada za maštovitost, ali i hrabrost zasigurno ide učenicima škole Chandravati u Haryani, u Indiji. U šokantnom videu koji je objavljen na društvenim mrežama vide se učenici koji se penju na vanjske zidove škole kako bi dali odgovore na ispit drugim učenicima za koje se vjeruje da imaju 14 godina, piše Fox News.

Vjeruje se da su odgovori na ispitu procurili prije održavanja samog ispita, zbog čega su učenici mogli odgovoriti na pitanje i podijeliti ih sa svojim školskim kolegama. "Ogorčeni roditelji okupili su se dok su se neki penjali po užadima s vanjske strane škole kako bi svojim prijateljima kroz prozore drsko dijelili odgovore", navode indijski mediji.

Pogledajte nevjerojatnu snimku

🔥India is not for beginners: People help students to cheat in Haryana Board Exams in Chandravati School.



They can be seen climbing up on the walls of a school, to provide cheats to the students appearing for their board exams. pic.twitter.com/yaJnYSRjsn