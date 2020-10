VIDEO Snimali prilog ispred škole kada ih je zaskočio pomahnitali muškarac: 'Nismo mu rekli niti riječ'

Novinarska ekipa lokalne televizije WSMV snimala je prilog ispred škole u Nashvilleu kada ih je napao nepoznati muškarac. Incident se dogodio u nedjelju, a novinarka i kamerman ničime nisu izazvali napad ljutog muškarca. Snimka napada završila je na društvenim mrežama.

- Uzela sam mobitel kako bih snimila napad i rekla muškarcu da ostavi na miru mojeg kolegu. Muškarac ga je onda udario. Mi smo pobjegli na sigurnu lokaciju i nazvali urednike i policiju. Dobro smo. Ako vidite ovog muškarca ili ga poznate, molimo vas da nazovete policiju - objavila je novinarka Careese Jackman na Twitteru gdje se nalazi i snimka napada.

Na njoj se može vidjeti kako pretili muškarac u crvenoj majci dolazi do kamermana i pokušava ga udariti. U jednom trenutku kreće prema novinarki, no opet se vraća na kamermana. Naguravajući se s kamermanom muškarac je u jednom trenutku, vjerojatno zbog alkohola ili opijata, izgubio ravnotežu i pao na pod. Jedva se ustao, a ekipa je to iskoristila i sjela u automobil kako bi pobjegli.

While shooting video for a feature story-a man from across the street kept looking our crew. We never said a word to him. I got out of the car to record. He started to approach me. My photog tried to get his attention so he wouldn't come my way. The man then attacked us. @WSMV pic.twitter.com/jXci2WllYK