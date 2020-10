VIDEO Fizički napala muškarca i bacila štene na njega: 'Nema duše u tim očima'

Nesvakidašnji događaj dogodio se američkom reperu Glo Muli usred bijelog dana na ulici usred L.A. Naime, nepoznata bjelkinja nakon što ga je krenula vrijeđati po rasnoj osnovi i nije mu dopustila da pristupi svojem automobilu bacila je na njega štene.

Objavljena snimka incidenta dobila je više od 23 milijuna pregleda, a reper je posvojio štene davši mu ime 'Movie' (film).

- Ne znam što se događa, ali imam novog psa - kazao je nakon incidenta na društvenim mrežama.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d