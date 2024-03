Kako se Ukrajina može pripremiti za moćne zrakoplove sa Zapada? 'To su zvijeri, ali jako osjetljive'

Ukrajina se već neko vrijeme priprema za dolazak više od 60 moćnih borbenih zrakoplova F-16 za koje smatra da bi mogli promijeniti tijek rata protiv Rusije koji se vodi već više od dvije godine. Nakon što je Kijev mjesecima tražio od Zapada, Norveška, Danska, Nizozemska i Belgija odlučile su im i uslišiti želju te poslati ove lovce za koje je priprema i više nego nužno potrebna.

Jer, piše Politico, upogoniti F-16 i uspjeti letjeti njima kompliciran je posao. Radi se o zrakoplovima koji će čim stignu u Ukrajinu biti primarna meta Rusa tako da će dobro obučeni lovci za njihovo letenje biti nužnost. Osim toga, ove zrakoplove nije niti lako popraviti, tako da će se sve greške morati izbjegavati do maksimuma, a uz to će se morati pripremiti i piste jer bi i manja oštećenja na cesti mogla stvoriti velike probleme.

Iako se radi o 'zvijeri', mišljenja je bivši američki pilot Tom Richter kojima je godinama i upravljao, oni su ipak vrlo osjetljivi u usporedbi s MiG-ovima i Sukhoima na koje su Ukrajinci navikli.

- Ako ste ikada došli na neku izložbu i stavili ruke prvo na MiG-29, a potom na F-16, odmah ste mogli osjetiti razliku. To je primadona, vrlo su osjetljivi i zahtijevaju veliko održavanje - objasnio je Richter, dodajući kako su sovjetski zrakoplovi grublji.

>> GALERIJA Rat u Ukrajini: Ukrajinci već dvije godine žive između sirena za uzbunu

- Zrakoplovima treba adaptacija pista jer je njihova oprema za slijetanje delikatnija od MiG-ova, kotači su mali, a otvori za zrak su nisko pozicionirani tako da može doći do ''gutanja predmeta''. No, sve se to da riješiti. Postoje rizici za cijelo zrakoplovstvo - poručio je pak Jurij Inhat, glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga.

Još je početkom 2022. Ukrajina u svom arsenalu imala 71 lovac Su-27 i MiG-29, 14 bombardera Su-24M i 31 Su-25. Danas, dvije godine nakon, Ukrajina ima 78 borbeno sposobnih zrakoplova, nasuprot 1.169 njih koje ima Rusija.

- F-16 značajno će poboljšati učinkovitost našeg zrakoplovstva. Pilot će moći upravljati projektilima iz zraka i određivati ciljeve. On može primati stvarne obavještajne podatke u borbenom okruženju i donositi odgovarajuće odluke o pogađanju ciljeva. Osim toga, moći će koristiti i rakete zrak-zrak koje mogu letjeti i do 180 kilometara - objasnio je Inhat.

POVEZANI ČLANCI:

A kada prvi ti zrakoplovi i stižu u Ukrajinu? S obzirom na najave predsjednika Volodimira Zelenskog o tome da Rusi pripremaju novu ofenzivu, dobra je vijest što se prvi F-16 očekuju do ovog ljeta, što je priopćilo ranije dansko ministarstvo obrane.

- Teško je odrediti fiksni raspored za donaciju borbenih zrakoplova F-16 jer postoji nekoliko uvjeta koji moraju biti ispunjeni kako bi Ukrajina mogla koristiti donirane zrakoplove - objavio je ranije ministar obrane Troels Lund Poulsen. Dolasku ovih moćnih zrakoplova vesele se i sami piloti, piše Politico.

- To je stvarno super zabavan avion za letenje. F-16 je agilniji. Čini se kao da mlažnjak želi da njime upravljate agresivnije - rekao je ukrajinski pilot s pozivnim znakom Moonfish.