'REZERVACIJE' MJESTA

Video s plaže u Makarskoj izazvalo lavinu komentara: 'Svaka vam čast! Ovo prelazi sve granice'

Vodi?ke plaže prepune kupa?a
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Korina Baretić
22.08.2025.
u 11:39

Mnogi su se složili da se problem “rezervacije” mjesta na plažama pretvorio u pravu pošast. Jedna korisnica napisala je: “Od 4 dana koja smo boravili ovdje, svaki dan nismo imali gdje staviti ručnik i čak ni zakupiti ležaljke. Bezobrazne obitelji su zauzimale prostor s i po 9 ručnika.”

Makarski komunalac objavio je na TikToku snimku jutarnje akcije u kojoj komunalni radnici uklanjaju predmete ostavljene na plaži - od ležaljki i ručnika do šatora, napuhanaca i dječjih igračaka. Riječ je o stvarima koje su ljudi ostavili preko noći ili rano ujutro kako bi si “rezervirali” mjesto na plaži. "Redarstvo i komunalci u još jednoj jutarnjoj misiji za uredne plaže, čiste i dostupne svima. Hvala svima koji podržavaju red, isprike svim gostima i građanima koji nam pišu s cijele Makarske rivijere, a ne stignemo svima ni odgovoriti", stoji u opisu objave.

U komentarima objave se razvila rasprava među korisnicima TikToka. Dio komentatora podržao je potez komunalaca, dok su drugi pak osudili one koji ostavljaju "rezervacije" na javnim površinama. Jedan je korisnik poručio: “Sramota. Plaža nije ničije vlasništvo i neka svatko ima što hoće tamo. Drugo je ako je smeće.” No drugi su ih pohvalili: “Bravo, tako i treba” ili “Svaka vam čast! Nadam se da nećete odustati!”

@makarski.komunalac Redarstvo i komunalci u još jednoj jutarnjoj misiji za uredne plaže, čiste i dostupne svima. 💪 Hvala svima koji podržavaju red, isprike svim gostima i građanima koji nam pišu s cijele Makarske rivijere, a ne stignemo svima ni odgovoriti. Podsjećamo, Makarski komunalac je nadležan samo za Grad Makarsku, ostale općine na rivijeri imaju svoje službe koje su zadužene za red u njihovim mjestima. #makarskikomunalac #makarska #makarskariviera #croatia ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis

Pojavili su se i komentari upereni prema koncesionarima. “Još da i ležaljke kojima koncesionari zauzmu cijelu plažu, gdje god ima hlada, tako pobacate ili im kažete da ih drže na jednom mjestu složene kao što bi i morali dok ih ne iznajme, e to bi već onda imalo smisla”, napisao je jedan korisnik. Drugi se složio: “Ležaljke koje nisu pospremljene ne idu u kamion? Malo licemjerno prema malom građaninu.”

No mnogi su se složili da se problem “rezervacije” mjesta na plažama pretvorio u pravu pošast. Jedna korisnica napisala je: “Od 4 dana koja smo boravili ovdje, svaki dan nismo imali gdje staviti ručnik i čak ni zakupiti ležaljke. Bezobrazne obitelji su zauzimale prostor s i po 9 ručnika.”

