VIDEO Ruski 'veleposlanik': Ukrajina više ne postoji

Rodion Mirošnik, takozvani 'veleposlanik' Narodne Republike Luhansk, ruske lažne republike u Ukrajini, gostovao je u talk showu na ruskoj televiziji Rusija 1. Kazao je tom prilikom da Ukrajina više ne postoji.

"Ono što je nekad bila Ukrajina sada je samo ratoborno pleme koje govori engleski, puno stranaca, koji se bore protiv Rusije". kazao je. "Danas Ukrajina više nije Ukrajina. Ukrajina ne postoji", rekao je Mirošnik.

On Russian state TV, Rodion Miroshnik, the so-called "Ambassador" of LPR— Russia's faux "Republic" in occupied Ukraine—claims that Ukraine no longer exists. He says that what used to be Ukraine is now just an English-speaking tribe, full of foreigners, fighting against Russia. pic.twitter.com/IkF4WL33gi