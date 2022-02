VIDEO Ruski djed suprotstavio se ruskim vojnicima u Ukrajini: Zar nemate problema u vašoj zemlji?!

Izvjesno je kako i dobar dio ruskog stanovništva u Ukrajini protiv "specijalne operacije za zaštitu ruskog stanovništva u Ukrajini" kako je objavio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Vojna invazija na teritorij Ukrajine ušla je u svoj treći dan, a osim ukrajinske vojske bore se i građani.

>> UŽIVO: RAT U UKRAJINI

Sa sjevera Ukrajine, točnije iz regije Zaporožje u kojoj traju krvave borbe dolazi nevjerojatna snimka. Stariji gospodin u civilu i bez oružja suprotstavio se ruskoj vojsci koja ulazi u njegov rodni grad.

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.



“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80