VIDEO Rusi objavili snimku s Dnjepra: Vojnici odbijali val dronova, spašavali se ometačima i sačmaricom

Intenzivna snimka objavljena je danas na telegram kanalima, a prikazuje rusku jedinicu na čamcima na rijeci Dnjepar u regiji Herson i obranu od napada mnogobrojnih ukrajinskih FPV dronova. Dronovi u ovom sukobu nanose i do 80 posto gubitaka tehnike i ljudstva. Prema snimci čini se da je čamac opremljen i elektronskim sustavom ometanja koji "odbijaju" dronove od čamca pa ne dolazi do direktnih pogodaka, a vidljivo je i kako je, protiv ovih manjih dronova, učinkovita sačmarica kojima je opremljeno sve više vojnika u Ukrajini.

Ruska jedinica na rijeci Dnjepar Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.