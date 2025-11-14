Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ČAMAC POD NAPADOM

VIDEO Rusi objavili snimku s Dnjepra: Vojnici odbijali val dronova, spašavali se ometačima i sačmaricom

Foto: Screenshot/Telegram
Autor
Danijel Prerad
14.11.2025.
u 20:45

Prema snimci je vidljivo i kako je, protiv ovih manjih dronova, učinkovita sačmarica kojima je opremljeno sve više vojnika u Ukrajini

Intenzivna snimka objavljena je danas na telegram kanalima, a prikazuje rusku jedinicu na čamcima na rijeci Dnjepar u regiji Herson i obranu od napada mnogobrojnih ukrajinskih FPV dronova. Dronovi u ovom sukobu nanose i do 80 posto gubitaka tehnike i ljudstva. Prema snimci čini se da je čamac opremljen i elektronskim sustavom ometanja koji "odbijaju" dronove od čamca pa ne dolazi do direktnih pogodaka, a vidljivo je i kako je, protiv ovih manjih dronova, učinkovita sačmarica kojima je opremljeno sve više vojnika u Ukrajini. 

Ruska jedinica na rijeci Dnjepar

Ključne riječi
dronovi Dnjepar Rusija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:22 14.11.2025.

Moguće samo vrlo rijetko. Strijelci sačmaricom su tu vjj iskusni lovci ili uvježbani sportski strijelci na glinene golubove. Običnim vojnici kojih je 99% to ovako ne mogu. A to se vidi na možda i stotine snimaka koje su objavili Ukrajinci.

SE
Serengeti
21:11 14.11.2025.

Eto kako izgleda dostava hrane i streljiva na prvu crtu bojišta 🤣😂

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja