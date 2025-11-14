VIDEO Rusi objavili snimku s Dnjepra: Vojnici odbijali val dronova, spašavali se ometačima i sačmaricom

Intenzivna snimka objavljena je danas na telegram kanalima, a prikazuje rusku jedinicu na čamcima na rijeci Dnjepar u regiji Herson i obranu od napada mnogobrojnih ukrajinskih FPV dronova. Dronovi u ovom sukobu nanose i do 80 posto gubitaka tehnike i ljudstva. Prema snimci čini se da je čamac opremljen i elektronskim sustavom ometanja koji "odbijaju" dronove od čamca pa ne dolazi do direktnih pogodaka, a vidljivo je i kako je, protiv ovih manjih dronova, učinkovita sačmarica kojima je opremljeno sve više vojnika u Ukrajini.Ruska jedinica na rijeci Dnjepar
POJAVIO SE U SABORU
FOTO Sjećate li se ovog ministra? Na dužnosti je bio samo 6 dana, ovako danas izgleda
UGOSTIO GA MAĐARSKI PREDSJEDNIK
FOTO Kakav doček! Milanović stigao u Budimpeštu, pogledajte što su mu sve pripremili
16
ŠTO KAŽETE?
VIDEO Učiteljica pokazala u čemu predaje djeci, uslijedile žestoke osude: 'Ovo se nosi u klub!'
BRŽE DO MORA
Kraj beskrajnih kolona prema Splitu: Bliži se završetak izgradnje prometnice koja će skratiti put stotinama tisućama vozača
Izaziva pažnju publike
Moguće samo vrlo rijetko. Strijelci sačmaricom su tu vjj iskusni lovci ili uvježbani sportski strijelci na glinene golubove. Običnim vojnici kojih je 99% to ovako ne mogu. A to se vidi na možda i stotine snimaka koje su objavili Ukrajinci.