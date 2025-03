VIDEO Rusi dronovima love civile i gađaju ih eksplozivom, objavili stravične snimke: 'Kao u videoigri'

Ruske snage pretvorile su Herson, ukrajinski grad, u lovno područje, koristeći dronove za napade na civile. Prema informacijama koje donosi The Independent, stanovnici ovog južnoukrajinskog grada svakodnevno žive u strahu od elektroničkog zujanja s neba, zvuka koji najavljuje smrtonosne FPV (first-person view) dronove. Ovi bespilotni zrakoplovi, kojima upravljaju piloti s istočne obale rijeke Dnipro, udaljene svega 500 metara, bacaju eksploziv na autobuse, automobile i pješake, snimajući svoje "uspjehe" za objavu na Telegramu. Ono što je nekada bio bezlični rat sada je postao osobna kampanja terora, a gradonačelnik Roman Mrochko tvrdi da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze kako Rusi treniraju pilote dronova upravo na civilnom stanovništvu. "To je pravi safari – lov na civile", kaže on.

Herson, oslobođen od ruske okupacije u studenom 2022., od tada je pod neprestanim napadima granatama, raketama i bombama. Sadašnja prijetnja dronovima prisilila je stanovnike da se skrivaju iza zatvorenih vrata i navučenih zavjesa, jer izlazak na ulicu znači rizik da postanete meta. "Ove godine imamo 391 ozlijeđenih, uključujući 39 djece, i 40 ubijenih, uključujući četvero djece", navodi Mrochko, ističući snimke na kojima dronovi ciljaju stajališta i civilne autobuse bez vojnih ciljeva.

Jedan od takvih napada zadesio je Oleksandra Senskyja. Dok je vozio bicikl, čuo je zujanje drona iznad sebe. Shvativši da je u opasnosti, skočio je s bicikla i potrčao kroz rupu u ogradi tražeći zaklon. No, nije uspio pobjeći – dron ga je pronašao, lebdio iznad njega i bacio bombu. Eksplozija mu je otkinula dio noge. "Imao sam osjećaj da igra videoigricu, bacajući bombe na mirne civile", ispričao je Oleksandr iz bolnice u Hersonu gdje se oporavlja. Dok je kao volonter Crvenog križa pokušavao zaustaviti krvarenje podvezom, znao je da ga piloti drona s druge strane rijeke i dalje promatraju.

Kako bi se zaštitili od ovog terora, stanovnici Hersona okrenuli su se podzemlju. Napušteni su površinski medicinski objekti, a otvorena je prva bombama otporna podzemna porodilišna bolnica u podrumu stare gradske bolnice. Dr. Petro Marenkovskyi vodi odjel za porodništvo dva kata ispod površine, gdje besprijekorni hodnici vode do porođajnih soba i jedinica intenzivne njege zaštićenih vratima otpornim na eksplozije. "Borimo se za svaku novorođenčad", kaže on. Bolnica je prije rata imala 1500 do 2000 poroda godišnje – sada ih je tek oko 120. Dr. Oksana Ivanivna dodaje: "Svako dijete rođeno ovdje je zlatno." Dan prije posjeta The Independenta, grad je pogođen devet bombi iz ruskih mlaznjaka, ubivši dvoje ljudi, dok je petoro ozlijeđeno u napadima dronova.

U toj bolnici Alina Stasiuk drži svoju jednodišnju kćer Adelínu, rođenu u zdravlju usred kaosa. "Rađanje je sreća, komadić sreće koji držiš u naručju", kaže ona. S druge strane, Olha Viner, trudnica mjesec dana prije poroda, bori se s visokim tlakom. "Mislim da svi u Hersonu imaju visoki tlak", šali se, dok liječnici upozoravaju na opasnost za njezinu bebu.

Iryna Voskova, baka devetero unučadi, preživjela je napad minobacačem 2023. u predgrađu Antonivka, ostavivši šrapnel u njezinoj glavi i titanijsku ploču u lubanji. "Ja sam Željezna Dama", kaže uz smijeh. Njezin sin Volodymyr (48) preživio je napad drona na putu kući, s oštećenom jetrom i uklonjenim žučnim mjehurom. No, 2. listopada 2024. dron je spalio njihovu kuću zapaljivom municijom. "Dronovi love ljude, automobile, autobuse. Svi autobusi u Antonivki su oštećeni", priča Iryna. Skeptična je prema pričama o primirju: "Putinu se ne može vjerovati. Uvijek laže. Ali nadamo se."

Herson, koji je nekada imao 250.000 stanovnika, sada broji 83.000 duša, uključujući 5000 djece. Pretrpio je osam mjeseci okupacije, nasilno oslobođenje i postao zona za ruske "igre ubijanja". Dok eksplozije odjekuju, pod zemljom se rađaju novi životi, dok na površini stanovnici pokazuju nevjerojatnu snagu suočeni s neizvjesnom budućnošću.