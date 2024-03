VIDEO Društvenim mrežama šire se snimke iz Rusije: 'Lažne objave o nuklearnom arsenalu nisu neuobičajene'

Na društvenim mrežama podijeljena je snimka konvoja s nuklearnim oružjem koji se vozi ulicama Moskve. Neke objave upućuju na to da se šalje nuklearno oružje put Ukrajine, no Newsroom navodi kako riječ o Ruskoj paradi u kojoj se svake godine veliča vojno oružje.

Naime nije svejedno vidjeti konvoj nuklearnog oružja na ulicama Rusije pogotovo nakon Putinovog govora o stanju nacije u Moskvi u četvrtak, gdje je rekao da su ruske nuklearne snage u "stanju pune pripravnosti“. Dodajući da postoji stvarni rizik od sukoba ako zapadne zemlje pošalju trupe u Ukrajinu, kao što je ranije ovog tjedna predložio francuski predsjednik Emmanuel Macron .

Više postova na X-u, bivšem Twitteru, prikazuje video nečega što izgleda kao nuklearno oružje koje se prevozi u Rusiji.

U objavi bivšeg Trumpovog savjetnika Georgea Papadopoulosa, pregledanoj 124.400 puta, stoji: "Rusija pomiče nuklearno oružje prema granici s Ukrajinom."Pretpostavljam da 200 milijardi dolara novca poreznih obveznika i oružja nisu spriječili ovo."

