VIDEO Procurile najnovije snimke: Rusi uništili i prvi američki Abrams?

Društvenim mrežama kolaju snimke i fotografije koje navodno prikazuju uništeni američki tenk Abrams u Ukrajini. Snimke uistinu prikazuju Abramsa u plamenu, no ne može se izvesti iz trenutačno objavljenih snimaka je li tenk uništen ili tek oštećen. Prije nekoliko dana objavljene su prve snimke koje prikazuju Abramsa u akciji, na području mjesta Berdiči nedaleko Avdiievke koju su Rusi nedavno osvojili.

Snimke sa ukrajinskog drona prikazuje jednog Abramsa kako puca prema ruskim položajima sa ulice, nakon čega se okreće i povlači prema položajima odakle je došao. Jučer su objavljene i snimke s ruskog drona koje prikazuju izgleda istog Abramsa na tom području dok se kreće ulicama.

Tijekom dana objavljene su i snimke Abramsa u plamenu, a nije jasno je li to isti tenk s ranijih snimki. Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, Abramsa su pratili ruski operateri dronova te je uništen bespilotnom letjelicom.

Ukrajini je SAD isporučio 31 Abramsa, no do prošlog tjedna nisu postojale snimke tog tenka u akciji. Inače, do sada je u Ukrajini uništeno ili oštećeno 30-ak Leoparda raznih tipova te jedan britanski Challenger 2.

