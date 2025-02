VIDEO Policija uhitila čelne ljude pulskog radija: Oni ih pozvali pa završili u lisicama

Nesvakidašnjem uhićenju svjedočili su danas oko 12.30 sati na Radio Rojcu. Naime, istarska policija privela je Branimira Slijepčevića Bradu i njegovu suprugu Mirjanu Radulović, čelne ljude tog pulskog radija. Istra24 piše da od izvora iz Rojca doznaje da je sve počelo navodnim incidentom u kojem je nekoliko štićenika obližnjeg Doma za odgoj djece i mladeži, 'uz veliku buku, uzimalo stvari iz Karlo bara, posipali po prostoru, lupali po vratima'. Na sve to je reagirala Mirjana Radulović i pozvala policiju koja je i došla. Između nje i policije tada je došlo do diskusije zbog koje je i privedena. Uznemirena Radulović navodno je rekla da će o svemu obavijestiti javnost, na što joj je jedna policajka rekla da je bezobrazna prema službenoj osobi.

Unatoč traženju da je se pusti jer joj se nanosi jaka bol, policijski službenici su nastavili s privođenjem nastojeći joj staviti lisice, stoji u objavi Radio Rojca. Slijepčević ju je nastojao obraniti, govoreći im da je onkološka bolesnica te da će sama otići s njima, ali policijski službenici su nastavili. Zbog svega je i on uhićen.

Hina piše kako je do nesporazuma s policijom navodno došlo kad su Mirjanu Radulović i ostale zaposlenike tražili osobnu iskaznicu. Radulović je pritom odgovarala da je policija pozvana u ime organizacije te da nemaju pravo tražiti iskaznice pojedinih zaposlenika. Na slučaj je reagiralo Hrvatsko novinarsko društvo (HND), zatraživši od policije jasno očitovanje o tome što je bio razlog "brutalnog privođenja kolega". HND je naveo u priopćenju da su novinari privedeni na radnom mjestu nakon što su je sami pozvali zbog nereda koje im sustavno prave drugi korisnici Društvenog centra Rojc i susjednih institucija, što možete pročitati OVDJE.

Policija je poslijepodne potvrdila da su oboje nakon saslušanja pušteni.

