VIDEO Pogledajte što je napravila Trumpova veleposlanica: Svi su u šoku gledali u njezinu haljinu

Nova američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle, bivša voditeljica Fox Newsa i bivša zaručnica Donalda Trumpa Jr. izazvala je buru na dsruštvenim mrežama nakon što se na svečanoj večeri Američko-grčke trgovinske komore povodom Dana zahvalnosti pojavila u crnoj, potpuno prozirnoj čipkastoj haljini koja je otkrivala više nego što diplomatski protokol dopušta. Događaj, održan u luksuznom hotelu Grande Bretagne u središtu Atene, okupio je oko 300 uzvanika, visoke diplomate, grčke i američke poslovne lidere, kulturne djelatnike te predstavnike vlade. Riječ je bila o jednom od najprotokolarnijih događaja u godini, a ne o crvenom tepihu ili modnoj reviji. Ipak, sve oči bile su uprte u nju. Njezina duga haljina od crne čipke, koja je pod reflektorima bila gotovo potpuno prozirna , brzo je postala viralna tema. Snimke i fotografije proširile su se munjevito društvenim mrežama.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn’t on her speech but on her outfit — a sheer… pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

"Bože moj, gdje ona misli da je?", "Ovo nije modni tjedan u New Yorku, ovo je službeni događaj s grčkim ministrima i diplomatima", "Je li ona svjesna da predstavlja Sjedinjene Države, a ne sebe na Instagramu?", samo su neki od tisuća komentara koji su preplavili društvene mreže. Ovo nije prvi put da Guilfoyle izaziva skandal odjećom. Još 2019. godine na Tjednu mode u New Yorku nosila je haljinu koja je pod bljeskalicama postala potpuno prozirna – incident koji su tada modni portali proglasili „najvećom katastrofom sezone“.

Njezino imenovanje za veleposlanicu u Grčkoj, koje je osobno najavio Donald Trump u prosincu 2024., već je tada izazvalo podijeljene reakcije. Mnogi su je smatrali „nagradom za lojalnost“ umjesto izborom temeljenim na diplomatskom iskustvu. Senat ju je ipak potvrdio tijesnom većinom, a dužnost je preuzela početkom studenoga, piše Bild.