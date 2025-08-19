VIDEO Pogledajte kako su ukrajinski dronovi raznijeli ruski vlak i prekinuli važnu liniju opskrbe

Ukrajinske obrambene snage izvele su precizan napad na ruski teretni vlak koji je prevozio gorivo u okupiranom dijelu Zaporiške oblasti, presjekavši pritom ključnu željezničku vezu za opskrbu ruskih trupa, izvještava United24. Incident se dogodio između naselja Urožajno i Tokmak, svega 30 kilometara od prve crte bojišnice. Prema riječima ukrajinskog aktivista Petra Andrijuščenka, vlak je nakon prvotnog udara iskočio iz tračnica, a potom je dodatno napadnut iz zraka.

Bojna bespilotnih letjelica 65. mehanizirane brigade objavila je video kao dokaz uspješnog napada. Snimka pokazuje FPV dronove kako gađaju pokretni vlak, dok fotografije nakon napada prikazuju cisterne u plamenu i prugu potpuno paraliziranu oštećenjima. Oštećena jednokolosiječna pruga spaja Rusiju s okupiranim Krimom. Dok traju popravci, ova ruta je neupotrebljiva, što prisiljava rusku vojsku da se osloni na cestovni prijevoz ili Kerčki most.

Ovaj udar nastavak je ukrajinske strategije usmjerene na rusku logistiku. Ranije su ukrajinske zračne snage, koristeći američke bombe JDAM-ER i GBU-39, gađale ruske mostove i pontonske prijelaze u Kurskoj oblasti, što je omelo transport vojne opreme prisiljavajući Rusiju na preusmjeravanje resursa za obnovu logističkih pravaca.

❗️The moment of the attack on another 🇷🇺Russian fuel train on the Zaporizhia route pic.twitter.com/06kXTu3U9C — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 19, 2025