VIDEO Pogledajte emotivni susret vlasnice s mačkom pronađenim 8 dana nakon strašnog požara u Valenciji

Vatrogasci u Valenciji u petak su jedva povjerovali svojim očima kad su u zgarištu zgrade koja je izgorjela prije osam dana pronašli živog mačka. Mačak Coco ponovno je sa svojom vlasnicom Andreom Rubio koja je već izgubila nadu da će pronaći svog voljenog ljubimca nakon požara koji je odnio deset ljudskih i nekoliko desetaka života kućnih ljubimaca.

„Jadno moje malo”, govori 32-godišnja na videosnimci gdje grli Cocoa, a koju je objavila lokalna policija „Pronašli smo ga čistom srećom”, rekao je jedan vatrogasac na snimci.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Javier Fernandez, partner od Rubio, kazao je za Reuters da su ga vatrogasci pronašli na trinaestom katu, dva kata iznad njihovog stana, u dijelu zgrade koje nije pretrpjelo veliku štetu. Par ga je odmah odveo veterinaru koji je zaključio da je on dobrog zdravlja, iako snažno smrdi na dim.

Coco je ostao na 24 sata dugom promatranju kako bi se utvrdilo je li dehidrirao. Smrtonosni požar koji se brzo proširio zbog snažnih vjetrova izbio je 22. veljače u bogatoj četvrti El Campanar.

Više od 150 preživjelih, Rubio i Fernandez s njima, privremeno su smješteni u prazan socijalni smještaj dok ne dođe do trajnog rješenja. „To je nov dom za njega. U početku će biti izgubljen, no što se prije navikne, to će se Coco bolje osjećati”, zaključio je Fernandez.

POVEZANI ČLANCI: