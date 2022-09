VIDEO Pitali smo građane čega su se odrekli zbog inflacije: 'Cijene su takve da to više nije normalno'

Prošlog je tjedna Vlada donijela paket mjera koji bi trebao ublažiti udar inflacije i poskupljenje energenata s kojima su suočeni građani. Cijene nezaustavljivo rastu već dulje vrijeme i budžet građana sve je manji.

Koliko su poskupljenja djelovala na građane i jesu li se prilagodili situaciji pitali smo građane. Neki se nisu odrekli ničega, no to ne znači da u budućnosti neće to napraviti. Neki su prilagodili životni stil dok drugi u dućanima kupuju samo proizvode koji su na akcijama. Po većim cijenama kupuje se samo ono što se mora kupiti.

- Znala sam kupovati neke slatkiše koje danas ne kupujem. Jednostavno, cijene su postale takve da to više... možda čak i nije normalno - jedan je od odgovora.

Pogledajte što su nam građani odgovorili: